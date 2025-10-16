300 करोड़ रुपये के पटाखे बजाएंगे चंडीगढ़ वाले, ऐसा जताया जा रहा अनुमान, तीन दिन पहले ही सज जाएगा बाजार चंडीगढ़ में दिवाली: 300 करोड़ के पटाखों का अनुमान, बाजार तैयार
चंडीगढ़ में दिवाली पर इस बार लगभग 300 करोड़ रुपये के पटाखे फोड़े जाने का अनुमान है। दिवाली से तीन दिन पहले ही बाजार सज जाएगा। दुकानदारों को अच्छी बिक्री की उम्मीद है, जिससे कारोबार में तेजी आएगी। हालांकि, पटाखों से होने वाले प्रदूषण को लेकर चिंता भी जताई जा रही है, और लोगों से पर्यावरण का ध्यान रखने की अपील की जा रही है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। ट्राईसिटी के बाशिंदे दीवाली पर 300 करोड़ रुपये के पटाखे बजाएंगे। ऐसा एक अनुमान जताया जा रहा है। तीन दिन पहले ही पटाखा बाजार सज जाएगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने विक्रेताओं को लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया है। पटाखों की ऑनलाइन बिक्री बैन है। संपदा विभाग ने सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की मंजूरी दी है।
दीवाली की रात लोगों को सिर्फ दो घंटे रात 8 से 10 बजे तक पटाखे चलाने की मंजूरी दी जाएगी। पटाखा बाजार के लिए प्रशासन ने चंडीगढ़ में 11 सेक्टरों में 95 साइट तय की है। ग्रीन पटाखों को नेशनल इन्वाॅयरनमेंटल एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (नीरी) ने तैयार किया था। इसके बाद इनकी मैन्यूफेक्चरिंग हो रही है। कुछ साइटों पर साप्ताहिक मंडी भी लगती है, लेकिन इस बार मंडी नहीं लगेगी। ट्राईसिटी में सबसे बड़ा पटाखा बाजार कुराली में लगेगा।
चंडीगढ़ में यहां लगेंगी पटाखों की दुकानें
रामदरबार में कार बाजार स्थल पर, सेक्टर-24 वाल्मीकि मंदिर के पास, सेक्टर-28 गुरुद्वारें के पास, सेक्टर-29 पंप के पास, सेक्टर-30 आरबीआई कालोनी के पास, सेक्टर-33 में चौंक के पास, सेक्टर-37 मंदिर के पास, सेक्टर-4 हनुमतधाम मंदिर के पास, सेक्टर-43 दशहरा ग्राउंड, सेक्टर-46 चौक के पास और सेक्टर-49 में रयान स्कूल के पास साइटें तय की गई है जहां पर ही पटाखों के स्टाॅल लगाए जाएंगे। यहां पर शहरवासी आकर पटाखे खरीद सकते हैं। प्रशासन ने ऑनलाइन पटाखे खरीदने पर रोक लगाई हुई है।
