300 करोड़ रुपये के पटाखे बजाएंगे चंडीगढ़ वाले, ऐसा जताया जा रहा अनुमान, तीन दिन पहले ही सज जाएगा बाजार चंडीगढ़ में दिवाली: 300 करोड़ के पटाखों का अनुमान, बाजार तैयार

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। ट्राईसिटी के बाशिंदे दीवाली पर 300 करोड़ रुपये के पटाखे बजाएंगे। ऐसा एक अनुमान जताया जा रहा है। तीन दिन पहले ही पटाखा बाजार सज जाएगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने विक्रेताओं को लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया है। पटाखों की ऑनलाइन बिक्री बैन है। संपदा विभाग ने सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की मंजूरी दी है।

दीवाली की रात लोगों को सिर्फ दो घंटे रात 8 से 10 बजे तक पटाखे चलाने की मंजूरी दी जाएगी। पटाखा बाजार के लिए प्रशासन ने चंडीगढ़ में 11 सेक्टरों में 95 साइट तय की है। ग्रीन पटाखों को नेशनल इन्वाॅयरनमेंटल एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (नीरी) ने तैयार किया था। इसके बाद इनकी मैन्यूफेक्चरिंग हो रही है। कुछ साइटों पर साप्ताहिक मंडी भी लगती है, लेकिन इस बार मंडी नहीं लगेगी। ट्राईसिटी में सबसे बड़ा पटाखा बाजार कुराली में लगेगा।