    चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दो पक्षों में झगड़ा, एक-दूसरे पर थप्पड़ बरसाए, लात-घूसे चले

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 01:50 PM (IST)

    चंडीगढ़ के सेक्टर-43 स्थित जिला अदालत की पार्किंग में घरेलू विवाद के चलते दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर थप्पड़ और लात-घूंसे बरसाने शुरू कर दिए, जिससे अफरा-तफरी मच गई। सुरक्षाकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और दोनों पक्षों को शांत किया।

    चंडीगढ़ जिला अदालत की पार्किंग में बहसबाजी करते दो पक्षों के लोग।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। जिला अदालत सेक्टर-43 की पार्किंग में सोमवार को लात-घूसे चले। एक घरेलू विवाद केस की सुनवाई के लिए आए दो पक्षों के लोगों में झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक-दूसरे पर थप्पड़ बरसाए।

    लात-घूसे चले। नौबत यहां तक आ पहुंची की महिलाओं ने भी आपस में भिड़ गई। एक-दूसरी के बाल खींचे और नाखूनों से नोच डाला। अफरा-तफरी मच गई। कुछ लोगाें ने बीच-बचाव किया तो उनको भी साइड में रहने की धमकी दी गई। सुरक्षा कर्मियों ने आकर स्थिति को संभाला और दोनों पक्षों के लोगों को शांत किया। 

