चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दो पक्षों में झगड़ा, एक-दूसरे पर थप्पड़ बरसाए, लात-घूसे चले

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। जिला अदालत सेक्टर-43 की पार्किंग में सोमवार को लात-घूसे चले। एक घरेलू विवाद केस की सुनवाई के लिए आए दो पक्षों के लोगों में झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक-दूसरे पर थप्पड़ बरसाए।

लात-घूसे चले। नौबत यहां तक आ पहुंची की महिलाओं ने भी आपस में भिड़ गई। एक-दूसरी के बाल खींचे और नाखूनों से नोच डाला। अफरा-तफरी मच गई। कुछ लोगाें ने बीच-बचाव किया तो उनको भी साइड में रहने की धमकी दी गई। सुरक्षा कर्मियों ने आकर स्थिति को संभाला और दोनों पक्षों के लोगों को शांत किया।