चंडीगढ़ देश की पहली स्लम फ्री सिटी, अब नहीं पनप सकेगी एक भी झुग्गी, नजर रखेंगे नोडल अधिकारी, हर हफ्ते देंगे रिपोर्ट

बलवान करिवाल, चंडीगढ़। सेक्टर-25 की काॅलोनी के बाद शाहपुर काॅलोनी हटने से चंडीगढ़ को देश की स्लम फ्री सिटी घोषित किया गया है। यह उपलब्धि कड़ी मशक्कत के बाद हासिल की गई है। अब दोबारा सिटी ब्यूटीफुल के दामन पर स्लम का दाग न लगे। इसके लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। स्लम हटाने पर सबसे बड़ा सवाल यही होता था कि जब झुग्गियां बनने लगी तक प्रशासन ने रोका क्यों नहीं। आखिर सैकड़ों झुग्गियां कैसे पनप गई। इसको देखते हुए अब ऐसा भविष्य में न हो इसलिए अब हर सेक्टर में नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

नोडल अधिकारी को प्रत्येक सप्ताह यह शपथ पत्र देना है कि उसके एरिया में कहीं कोई स्लम नहीं है। अगर अब झुग्गियां पनपी तो संबंधित एरिया के नोडल अधिकारी पर गाज गिरेगी। पहली बार सप्ताह सप्ताह में ऐसे एफिडेविट लिया जाएगा। स्लम रोकने के लिए यह सख्ती की गई है। डीसी निशांत ने कहा कि शहर में कभी स्लम न हो इसके यह किया गया है।

उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ की सभी सरकारी जमीन पर बने स्लम को हटा दिया गया है। एक दो प्राइवेट प्राॅपर्टी पर बचे स्लम को दो से तीन महीने में हटा दिया जाएगा। स्लम हटाकर करीब 80 एकड़ जमीन वापस ली गई है जिसकी कीमत तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। सवाल यह था कि आखिर सरकारी जमीन पर पहले स्लम बसने क्यों दिया। इस बात को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।