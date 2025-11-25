कचरे का पहाड़ अब बनेगा पिकनिक स्पॉट, चंडीगढ़ के डड्डूमाजरा डंपिंग ग्राउंड का होगा मेकओवर
चंडीगढ़ के डड्डूमाजरा डंपिंग ग्राउंड को पिकनिक स्पॉट में बदलने की योजना है। पुराने कचरे को हटाकर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यहां बायोगैस प्लांट लगाएगा और 33% क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट विकसित करेगा। इस क्षेत्र की लैंडस्केपिंग की जाएगी, जिससे यह स्थान आकर्षक बनेगा। नगर निगम और IOCL के बीच समझौते के बाद प्लांट का निर्माण दिसंबर से शुरू होगा।
बलवान करिवाल, चंडीगढ़। डड्डूमाजरा डंपिंग ग्राउंड शहर की खूबसूरती पर दाग से कम नहीं है। कचरेे का पहाड़ पूरे शहर के लिए नासूर बना है। लेकिन यह दाग अब ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है।
जिसे सबसे बदसूरत और दुर्गंध वाला स्थान कहा जाता है और वहां कोई जाने से भी कतराता है वहां लोग पिकनिक मनाने जाया करेंगे। यह पढ़कर अभी जरूर सब्जबाग लग रहा होगा।
लेकिन दो से तीन महीने बाद आप इसे हकीकत बनते अपनी आंखों से देखेंगे। दरअसल डंपिंग ग्राउंड में जमा पुराना कचरा दिसंबर के आखिर तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद यहां इंडियन आयल कारपोरेशन लि. नया सालिड वेस्ट कंप्रैस्ड बायो गैस प्लांट लगाना शुरू कर देगी।
यहां केवल प्लांट ही नहीं लगेगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्धारित मानकों का पालन करते हुए परियोजना में इस्तेमाल होने वाली कुल जमीन के 33 प्रतिशत एरिया पर ग्रीन बेल्ट डेवलप करनी होगी।
इंडियन आयल को इस एरिया में हरे भरे पेड़ पौधे झाड़ियां लगाकर हरीयाली बढ़ानी होगी। पर्यावरण संतुलन के लिए ऐसा करना अनिवार्य है। इस पूरे एरिया की लैंडस्केपिंग करनी होगी। मेयर हरप्रीत कौर बबला ने पिछले सप्ताह ही डंपिंग ग्राउंड साइट का दौरा कर यहां बड़े स्तर पर पौधारोपण करने के
नगर निगम से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद इंडियन आयल कारपोरेशन लि. (आइओसीएल) स्टेट आफ द आर्ट सेग्रीगेटिड आर्गेनिक म्यूनिसिपल सालिड वेस्ट (एसओएमएसडब्ल्यू) बेस्ड कंप्रैस्ड बायोगैस (सीबीजी) प्लांट लगाने का काम दिसंबर से शुरू कर रही है।
प्लांट का ग्राउंड स्तर पर काम शुरू होने के बाद इसके निर्माण में छह से आठ महीने लगेंगे। नगर निगम अधिकारियों ने इंडियन आयल को निर्धारित समय सीमा में प्लांट का काम पूरा करने के लिए कहा है।
यह प्लांट डड्डूमाजरा डंपिंग ग्राउंड की पुराना कचरा हटने के बाद खाली हुई जमीन पर लगना है। खाली हुई 10 एकड़ जमीन नगर निगम ने एक रुपये की लीज पर इंडियन आयल को दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।