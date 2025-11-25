कचरे का पहाड़ अब बनेगा पिकनिक स्पॉट, चंडीगढ़ के डड्डूमाजरा डंपिंग ग्राउंड का होगा मेकओवर

बलवान करिवाल, चंडीगढ़। डड्डूमाजरा डंपिंग ग्राउंड शहर की खूबसूरती पर दाग से कम नहीं है। कचरेे का पहाड़ पूरे शहर के लिए नासूर बना है। लेकिन यह दाग अब ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। जिसे सबसे बदसूरत और दुर्गंध वाला स्थान कहा जाता है और वहां कोई जाने से भी कतराता है वहां लोग पिकनिक मनाने जाया करेंगे। यह पढ़कर अभी जरूर सब्जबाग लग रहा होगा। लेकिन दो से तीन महीने बाद आप इसे हकीकत बनते अपनी आंखों से देखेंगे। दरअसल डंपिंग ग्राउंड में जमा पुराना कचरा दिसंबर के आखिर तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद यहां इंडियन आयल कारपोरेशन लि. नया सालिड वेस्ट कंप्रैस्ड बायो गैस प्लांट लगाना शुरू कर देगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यहां केवल प्लांट ही नहीं लगेगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्धारित मानकों का पालन करते हुए परियोजना में इस्तेमाल होने वाली कुल जमीन के 33 प्रतिशत एरिया पर ग्रीन बेल्ट डेवलप करनी होगी। इंडियन आयल को इस एरिया में हरे भरे पेड़ पौधे झाड़ियां लगाकर हरीयाली बढ़ानी होगी। पर्यावरण संतुलन के लिए ऐसा करना अनिवार्य है। इस पूरे एरिया की लैंडस्केपिंग करनी होगी। मेयर हरप्रीत कौर बबला ने पिछले सप्ताह ही डंपिंग ग्राउंड साइट का दौरा कर यहां बड़े स्तर पर पौधारोपण करने के