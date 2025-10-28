सस्ते दामों में कुत्ते लो, फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों को ठगा जा रहा, चंडीगढ़ में साइबर ठगी का नया तरीका

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-20 के एक व्यापारी के नाम पर सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यापारी ने इस संबंध में थाना प्रभारी को लिखित शिकायत दी है। जानकारी के अनुसार सेक्टर-20 निवासी विनोद कुमार उर्फ़ सोनू शीना कैनल नाम से आज़ाद मार्केट, सेक्टर 20 में पिछले लगभग 30 वर्षों से कुत्तों की बिक्री का व्यवसाय कर रहे हैं। कुछ दिनों से कोई अज्ञात व्यक्ति उनके नाम और तस्वीर का उपयोग करते हुए फेसबुक पर फर्जी प्रोफ़ाइल बनाकर लोगों से एडवांस पैसे मांग रहा है।

पीड़ित के अनुसार, वह व्यक्ति फेसबुक पर ग्राहकों को सस्ते दामों पर कुत्ते सप्लाई करने का झांसा देता है और एडवांस भुगतान लेने के बाद संपर्क तोड़ देता है। आरोपित ने यहां तक कि फर्जी बिल भी तैयार कर लोगों को भरोसा दिलाया कि वह असली व्यापारी है। मामले का खुलासा तब हुआ जब राजपुरा स्थित गगन फैक्ट्री के मालिक ने उस फर्जी अकाउंट से संपर्क किया।