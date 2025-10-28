Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सस्ते दामों में कुत्ते लो, फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों को ठगा जा रहा, चंडीगढ़ में साइबर ठगी का नया तरीका

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 12:22 PM (IST)

    चंडीगढ़ के सेक्टर-20 में एक व्यापारी के नाम से फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाकर ठगी का मामला सामने आया है। विनोद कुमार नामक व्यापारी की फोटो और नाम का इस्तेमाल करके कोई व्यक्ति लोगों से कुत्तों के नाम पर एडवांस पैसे मांग रहा है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ग्राहकों को सस्ते दामों पर कुत्ते सप्लाई करने का झांसा दिया जाता है।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-20 के एक व्यापारी के नाम पर सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यापारी ने इस संबंध में थाना प्रभारी को लिखित शिकायत दी है। जानकारी के अनुसार सेक्टर-20 निवासी विनोद कुमार उर्फ़ सोनू शीना कैनल नाम से आज़ाद मार्केट, सेक्टर 20 में पिछले लगभग 30 वर्षों से कुत्तों की बिक्री का व्यवसाय कर रहे हैं। कुछ दिनों से कोई अज्ञात व्यक्ति उनके नाम और तस्वीर का उपयोग करते हुए फेसबुक पर फर्जी प्रोफ़ाइल बनाकर लोगों से एडवांस पैसे मांग रहा है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीड़ित के अनुसार, वह व्यक्ति फेसबुक पर ग्राहकों को सस्ते दामों पर कुत्ते सप्लाई करने का झांसा देता है और एडवांस भुगतान लेने के बाद संपर्क तोड़ देता है। आरोपित ने यहां तक कि फर्जी बिल भी तैयार कर लोगों को भरोसा दिलाया कि वह असली व्यापारी है। मामले का खुलासा तब हुआ जब राजपुरा स्थित गगन फैक्ट्री के मालिक ने उस फर्जी अकाउंट से संपर्क किया।

    शक होने पर उन्होंने अपने कर्मचारी को शीना कैनल की असली दुकान पर भेजा, जहां यह स्पष्ट हुआ कि असली विनोद कुमार उर्फ़ सोनू का इस आनलाइन लेन-देन से कोई संबंध नहीं है। पीड़ित ने पुलिस से मांग की है कि मोबाइल नंबरों की जांच की जाए, फर्जी फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक किया जाए, और साइबर अपराधी के खिलाफ आईटी एक्ट और बनती धाराओं के तहत केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर जांच शुरू कर दी है।