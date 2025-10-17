चंडीगढ़ में फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज, क्रेन की हुक गिरने से हुई थी कर्मचारी की मौत, इकलौता कमाने वाला था

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारी के ऊपर अचानक क्रेन की लोहे की हुक गिरने से हुई मौत के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामला मृतक की बेटी के बयान पर फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ दर्ज किया गया है। बुधवार दोपहर करीब एक बजे फैक्ट्री में स्टील का सामान शिफ्ट किया जा रहा था। इसी दौरान क्रेन की हुक निकलकर हल्लोमाजरा निवासी बाल मुकंद ओझा (40) पर जा गिरी।

हादसे के बाद साथी कर्मचारियों ने तुरंत उन्हें सेक्टर-32 के अस्पताल पहुंचाया, जहां डाॅक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक बाल मुकंद फैक्ट्री में पैकिंग का काम करता था और परिवार में इकलौते कमाने वाला सदस्य था। उनके परिवार में पत्नी और पांच बच्चे हैं। दो बेटे और तीन बेटियां। एक बेटा हाल ही में पैदा हुआ है। बाल मुकंद की 16 वर्षीय बेटी अनामिला ओझा के बयान पर पुलिस ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।