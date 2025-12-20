क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन में सोच-समझकर पीएं शराब, चंडीगढ़ में फिर से नाके लगने शुरू हो गए हैं जनाब

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर फिर से सख्ती शुरू कर दी है। पिछले काफी समय से शहर में ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी बेहद कम हो गई थी और नाके भी नहीं लग रहे थे। केवल सीसीटीवी कैमरों से ही चालान काटे जा रहे थे। अब दोबारा से ड्रंकन ड्राइव के नाके लगने शुरू हो गए हैं, जिससे क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न मनाने की प्लानिंग करने वालों की चिंता बढ़ गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बुधवार को डीजीपी सागरप्रीत हुड्डा ने पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। उन्होंने फिर से नाके लगाने के आदेश दिए। हालांकि उन्होंने यह भी कह दिया कि कभी भी नाके न लगाने के लिए नहीं कहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस उच्चस्तरीय बैठक में ट्रैफिक पुलिस और पीसीआर टीमों को निर्देश दिए गए कि रात के समय विशेष रूप से निगरानी बढ़ाई जाए और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भी शहर के प्रमुख चौराहों और संवेदनशील इलाकों में नाके लगाए जाएंगे।