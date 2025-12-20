Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन में सोच-समझकर पीएं शराब, चंडीगढ़ में फिर से नाके लगने शुरू हो गए हैं जनाब

    By Ravi Atwal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 01:01 PM (IST)

    चंडीगढ़ में ट्रैफिक पुलिस ने फिर से सख्ती शुरू कर दी है। शहर में ड्रंकन ड्राइव के नाके लगने शुरू हो गए हैं, जिससे क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न मनाने की ...और पढ़ें

    Hero Image

    चंडीगढ़ में ड्रंकन ड्राइव के नाके लगने शुरू।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर फिर से सख्ती शुरू कर दी है। पिछले काफी समय से शहर में ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी बेहद कम हो गई थी और नाके भी नहीं लग रहे थे। केवल सीसीटीवी कैमरों से ही चालान काटे जा रहे थे। अब दोबारा से ड्रंकन ड्राइव के नाके लगने शुरू हो गए हैं, जिससे क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न मनाने की प्लानिंग करने वालों की चिंता बढ़ गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुधवार को डीजीपी सागरप्रीत हुड्डा ने पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। उन्होंने फिर से नाके लगाने के आदेश दिए। हालांकि उन्होंने यह भी कह दिया कि कभी भी नाके न लगाने के लिए नहीं कहा था।

    पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस उच्चस्तरीय बैठक में ट्रैफिक पुलिस और पीसीआर टीमों को निर्देश दिए गए कि रात के समय विशेष रूप से निगरानी बढ़ाई जाए और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भी शहर के प्रमुख चौराहों और संवेदनशील इलाकों में नाके लगाए जाएंगे।

    हत्या जैसे मामलों में भी पुलिस की नाकामी पर चिंता

    mm3

    बैठक के दौरान डीजीपी ने चंडीगढ़ में बढ़ते अपराधों पर अफसरों की क्लास लगाई। कहा कि इलाकों में खुलेआम ड्रग्स बिक रही है, सट्टा चल रहा है और चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कई थाना प्रभारी सिर्फ एक-दो केस दर्ज कर औपचारिकता निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह पिछले छह महीने से क्राइम की स्थिति को बारीकी से देख रहे हैं। उन्होंने हत्या जैसे मामलों में भी पुलिस की नाकामी पर चिंता जताई।