क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन में सोच-समझकर पीएं शराब, चंडीगढ़ में फिर से नाके लगने शुरू हो गए हैं जनाब
चंडीगढ़ में ट्रैफिक पुलिस ने फिर से सख्ती शुरू कर दी है। शहर में ड्रंकन ड्राइव के नाके लगने शुरू हो गए हैं, जिससे क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न मनाने की ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर फिर से सख्ती शुरू कर दी है। पिछले काफी समय से शहर में ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी बेहद कम हो गई थी और नाके भी नहीं लग रहे थे। केवल सीसीटीवी कैमरों से ही चालान काटे जा रहे थे। अब दोबारा से ड्रंकन ड्राइव के नाके लगने शुरू हो गए हैं, जिससे क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न मनाने की प्लानिंग करने वालों की चिंता बढ़ गई है।
बुधवार को डीजीपी सागरप्रीत हुड्डा ने पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। उन्होंने फिर से नाके लगाने के आदेश दिए। हालांकि उन्होंने यह भी कह दिया कि कभी भी नाके न लगाने के लिए नहीं कहा था।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस उच्चस्तरीय बैठक में ट्रैफिक पुलिस और पीसीआर टीमों को निर्देश दिए गए कि रात के समय विशेष रूप से निगरानी बढ़ाई जाए और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भी शहर के प्रमुख चौराहों और संवेदनशील इलाकों में नाके लगाए जाएंगे।
हत्या जैसे मामलों में भी पुलिस की नाकामी पर चिंता
बैठक के दौरान डीजीपी ने चंडीगढ़ में बढ़ते अपराधों पर अफसरों की क्लास लगाई। कहा कि इलाकों में खुलेआम ड्रग्स बिक रही है, सट्टा चल रहा है और चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कई थाना प्रभारी सिर्फ एक-दो केस दर्ज कर औपचारिकता निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह पिछले छह महीने से क्राइम की स्थिति को बारीकी से देख रहे हैं। उन्होंने हत्या जैसे मामलों में भी पुलिस की नाकामी पर चिंता जताई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।