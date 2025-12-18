चंडीगढ़ ने अतिक्रमण विरोधी अभियान तेज, अवैध रेहड़ी-फड़ी वालों के 123 चालान
चंडीगढ़ नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। सार्वजनिक स्थानों पर सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने के लिए 123 अवैध रेहड़ी-फड़ी वाल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नगर निगम चंडीगढ़ ने शहर में अवैध अतिक्रमण पर रोक लगाने और सार्वजनिक स्थानों पर आवागमन सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से अतिक्रमण विरोधी अभियान को और तेज कर दिया है। इस अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले 123 अवैध रेहड़ी-फड़ी वेंडरों के चालान किए गए।
नगर निगम की प्रवर्तन टीमों ने शहर के कई प्रमुख स्थानों पर निरीक्षण किया। इस दौरान बिना अनुमति सड़कों, फुटपाथों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर रेहड़ियां लगाने, पैदल यात्रियों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न करने और नगर निगम के निर्धारित नियमों की अवहेलना करने वाले वेंडरों के खिलाफ मौके पर ही चालान किए गए।
नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण से न केवल यातायात और पैदल चलने वालों को परेशानी होती है, बल्कि शहर की व्यवस्था और स्वच्छता भी प्रभावित होती है। निगम का उद्देश्य सार्वजनिक सुविधाओं को बहाल करना और शहरी व्यवस्था को बनाए रखना है।
नगर निगम ने दोहराया कि पंजीकृत और वैध वेंडरों को नीति के अनुसार केवल निर्धारित वेंडिंग जोन में ही व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ ही अधिकारियों को नियमित निगरानी रखने और बार-बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।