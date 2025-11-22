चंडीगढ़ में पब्लिक प्लेस पर जाम छलकाने वालों पर शिकंजा, एक ही रात में 11 गिरफ्तार, तीन दिन में 29 की धरपकड़

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सिटी ब्यूटीफुल में सार्वजनिक स्थान पर जाम छलकाने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। शुक्रवार रात पुलिस ने विभिन्न इलाकों में पब्लिक प्लेस पर शराब का सेवन कर हंगामा कर रहे 11 लोगों को गिरफ्तार किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खास बात यह है कि पिछले तीन दिनों में सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने के आरोप में कुल 29 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने सभी के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर बाद में जमानत पर रिहा कर दिया।

शुक्रवार रात पकड़े गए आरोपितों की पहचान सेक्टर 26 निवासी संतोष, मौलीजागरां के शिव कुमार, गांव दड़वा के उमेश यादव, किशनगढ़ के राहुल, न्यू इंदिरा काॅलोनी निवासी रत्तन, पंचकूला निवासी बृजेश, मोहाली निवासी रमन रविदास, मलोया के तेजपाल, सेक्टर-44 निवासी रूपिंदर जीत, रामदास नगर निवासी टिंकू और मलोया के राजकुमार के रूप में हुई है।