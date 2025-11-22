Language
    चंडीगढ़ में पब्लिक प्लेस पर जाम छलकाने वालों पर शिकंजा, एक ही रात में 11 गिरफ्तार, तीन दिन में 29 की धरपकड़

    By Manoj Singh Bisht Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 05:32 PM (IST)

    चंडीगढ़ पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए एक रात में 11 लोगों को गिरफ्तार किया। पिछले तीन दिनों में कुल 29 लोग पकड़े गए हैं। पुलिस ने सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए यह अभियान चलाया है और लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर शराब न पीने की चेतावनी दी है।

    Hero Image

    सार्वजनिक स्थान पर जाम छलकाने वालों की धरपकड़ के लिए पुलिस का अभियान जारी रहेगा।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सिटी ब्यूटीफुल में सार्वजनिक स्थान पर जाम छलकाने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। शुक्रवार रात पुलिस ने विभिन्न इलाकों में पब्लिक प्लेस पर शराब का सेवन कर हंगामा कर रहे 11 लोगों को गिरफ्तार किया है।

    खास बात यह है कि पिछले तीन दिनों में सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने के आरोप में कुल 29 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने सभी के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर बाद में जमानत पर रिहा कर दिया।

    शुक्रवार रात पकड़े गए आरोपितों की पहचान सेक्टर 26 निवासी संतोष, मौलीजागरां के शिव कुमार, गांव दड़वा के उमेश यादव, किशनगढ़ के राहुल, न्यू इंदिरा काॅलोनी निवासी रत्तन, पंचकूला निवासी बृजेश, मोहाली निवासी रमन रविदास, मलोया के तेजपाल, सेक्टर-44 निवासी रूपिंदर जीत, रामदास नगर निवासी टिंकू और मलोया के राजकुमार के रूप में हुई है।

    सबसे अधिक चार लोगों को सेक्टर 49 थाना पुलिस की टीम ने पकड़ा। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।