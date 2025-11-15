Language
    चंडीगढ़ कोर्ट में दुकानदार को दिनभर खड़ा करके रखा, 10 हजार जुर्माना भी लगाया, पढ़ें जज ने क्यों किया ऐसा?

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 06:22 PM (IST)

    चंडीगढ़ की जिला अदालत ने मिलावटी पनीर बेचने वाले दुकानदार को दिनभर कोर्ट में खड़ा रहने की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। फूड सेफ्टी टीम ने दुकान पर छापा मारकर मिलावटी पनीर बरामद किया था। जांच में पनीर खाने के लिए असुरक्षित पाया गया। इसके अलावा, बिना लाइसेंस चल रही एक बेकरी पर भी जुर्माना लगाया गया।

    चंडीगढ़ जिला अदालत में ने दुकानदार को सुनाई सजा।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मिलावटी सामान बेचने के एक मामले में जिला अदालत ने एक दुकानदार को सख्त सजा सुनाई है। मिलावटी पनीर बेचने वाले दुकानदार को चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सचिन यादव की कोर्ट ने दिनभर कोर्ट में खड़े रहने की सजा सुनाई। 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

    सजा पाने वाला दुकानदार मनीमाजरा के गोबिंदपुरा स्थित पंजाब डेयरी एंड स्वीट्स का मालिक जगविंदर पाल सिंह है। तीन साल पहले फूड सेफ्टी ऑफिसर की टीम ने जगविं की दुकान पर छापा मारा था। उस दौरान दुकान से मिलावटी पनीर बरामद हुआ था। टीम को सर्च के दौरान दुकान के फ्रीजर से 20 किलो पनीर मिला था।

    जांच के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर ने एक किलो पनीर का सैंपल लिया। सैंपल को जांच के लिए फूड एनालिस्ट, पंजाब की लैब में भेजा गया। वहां से रिपोर्ट आई कि यह पनीर इंसानों के खाने के लिए सुरक्षित नहीं है।

    ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने उसके खिलाफ केस बनाकर जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। करीब तीन साल केस चलने के बाद अदालत ने दुकानदार को दोषी करार दे दिया और उसे सजा सुनाई।

    बिना फूड लाइसेंस चल रही बेकरी पर जुर्माना

    जिला अदालत ने बिना फूड लाइसेंस चल रही एक बेकरी पर 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अदालत ने मलोया स्थित ताज बेकरी के मालिक इरशाद अहमद को दिनभर अदालत में खड़े रहने की भी सजा दी।

    चार साल पहले फूड सेफ्ट ऑफिसर ने बेकरी पर छापेमारी की थी और बिना फूड लाइसेंस रस्क, क्रीम रोल और अन्य खाने का सामान बनाया जा रहा था। इसलिए उसके खिलाफ भी केस चलाया गया।