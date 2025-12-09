Language
    60% फंड एक झटके में रिलीज, हर वार्ड में पार्षदों को विकास कार्यों के लिए मिले 50-50 लाख

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 01:50 PM (IST)

    चंडीगढ़ के सभी पार्षदों को वार्ड विकास के लिए 50 लाख रुपये जारी किए गए हैं। मेयर को मेयर फंड के तौर पर 1.20 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। मेयर हरप्रीत ...और पढ़ें

    Hero Image

    वार्ड डेवलपमेंट फंड के तौर पर पार्षद को 50 लाख जारी (फोटो: जागरण)

    बलवान करिवाल, चंडीगढ़। सभी पार्षदों को वार्ड विकास के लिए 50 लाख रूपए जारी किए गए हैं। मेयर को 1.20 करोड़ रुपए मेयर फंड के तौर पर जारी किए गए हैं। इससे पहले प्रत्येक पार्षद को 25 लाख रुपए जारी किए गए थे।

    मेयर हरप्रीत कौर बबला ने कहा कि इस वर्ष मिलने वाले कुल वार्ड डेवलपमेंट फंड का 60 प्रतिशत अभी तक जारी किया जा चुका है। अब पुराने के साथ सभी पार्षद अपने वार्ड में नए कार्य भी कर सकेंगे।

    नगर निगम की वित्तीय हालत सुधरने के बाद विकास कार्यों के लिए राशि जारी की जा रही है। यह राशि मंजूर होने के बाद अब विकास कार्यों का अनुमान तैयार होगा। इंजीनियरिंग विभाग ये अनुमान तैयार कर टेंडर प्रक्रिया शुरू करेंगे।