मनीष तिवारी वीकेंड सांसद...इस बात पर चंडीगढ़ निगम की हाउस बैठक में मचा घमासान, चाय-बिस्केट छोड़ भिड़े कांग्रेस व भाजपा के पार्षद

चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में कांग्रेस और भाजपा पार्षदों के बीच तीखी बहस हुई। विवाद की वजह मनीष तिवारी को 'वीकेंड सांसद' कहना था, जिसके चलते पार्षद आपस में भिड़ गए और बैठक में हंगामा हो गया। इस घटना से निगम की कार्यवाही बाधित हुई और माहौल तनावपूर्ण हो गया।

चंडीगढ़ निगम की हाउस बैठक में एक-दूसरे से भिड़ते कांग्रेस और भाजपा के पार्षद।