राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। 23 दिसंबर को होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एचएस लक्की की ओर से जारी सूची में 30 वार्डों के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं।

पार्टी ने इस बार कई मौजूदा पार्षदों के टिकट काटकर नए चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा है। मौजूदा पार्षद जसबीर सिंह बंटी सहित कई पार्षदों को दोबारा टिकट नहीं दिया गया है। कांग्रेस की सूची में अनुसूचित जाति, सामान्य और सामान्य महिला वर्ग के उम्मीदवारों को शामिल किया गया है। पार्टी ने वार्ड नंबर-1 से मलकीत सिंह, वार्ड नंबर-2 से अमनदीप कौर निज्जर, वार्ड नंबर-4 से संगीता कागड़ा और वार्ड नंबर-5 से प्रदीप शर्मा को उम्मीदवार बनाया है।

इसी तरह वार्ड नंबर-6 से सुरजीत सिंह ढिल्लों, वार्ड नंबर-7 से मुकेश राय, वार्ड नंबर-8 से जन्नत जहां नैना और वार्ड नंबर-9 से सुमेरी लाल पारचा को टिकट दिया गया है। वार्ड नंबर-10 से रंजीत सिंह, वार्ड नंबर-11 से कमल बराड़, वार्ड नंबर-12 से सचिन गलाव, वार्ड नंबर-13 से नंदिता हुड्डा, वार्ड नंबर-14 से कुलदीप कुकी, वार्ड नंबर-15 से लव कुमार और वार्ड नंबर-16 से उषा को उम्मीदवार घोषित किया गया है।

वार्ड नंबर-17 से मोनिका नागपाल, वार्ड नंबर-18 से तरुणा मेहता, वार्ड नंबर-19 से सोनिया गुरचरण सिंह और वार्ड नंबर-21 से राजदीप कौर को टिकट दिया गया है। इसके अलावा वार्ड नंबर-22 से मुकेश गोयल, वार्ड नंबर-23 से प्रेम लता, वार्ड नंबर-24 से चरणजीत विर्क, वार्ड नंबर-26 से कमलेश बनारसी दास और वार्ड नंबर-27 से दलविंदर सैनी चुनाव लड़ेंगे।