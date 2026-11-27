जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 23 दिसंबर को नगर निगम के 35 वार्डों के लिए मतदान होना है। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

इसी बीच शुक्रवार को भाजपा की ओर से 23 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी किए जाने के बाद पार्टी में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। टिकट वितरण से नाराज नेताओं और दावेदारों में असंतोष नजर आने लगा है।

सूची जारी होने के कुछ ही समय बाद भाजपा को बड़ा झटका लगा, जब पूर्वांचल के बड़े चेहरे माने जाने वाले पूर्व डिप्टी मेयर अनिल दुबे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अनिल दुबे ने टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर अपना त्यागपत्र पार्टी को भेज दिया है।

उन्होंने साफ कर दिया है कि अब वह भाजपा के टिकट पर नहीं, बल्कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरेंगे। उनके इस फैसले से भाजपा की चुनावी रणनीति को झटका लग सकता है। खासकर उन वार्डों में पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जहां पूर्वांचल समाज के मतदाताओं की संख्या महत्वपूर्ण मानी जाती है।

अनिल दुबे का इस्तीफा इस असंतोष का पहला बड़ा संकेत माना जा रहा है। उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान से संबंधित वार्ड में मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है। अब देखना होगा कि भाजपा नेतृत्व नाराज नेताओं को मनाने में कितना सफल रहता है या फिर टिकट कटने से शुरू हुई बगावत आने वाले दिनों में और तेज होती है।