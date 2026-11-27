डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। 23 दिसंबर को होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में 23 वार्डों के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं।

टिकट की घोषणा के साथ ही पार्टी के भीतर असंतोष और बगावत की आशंका भी बढ़ गई है। कई वार्डों में एक से अधिक दावेदार थे, लेकिन जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला, उन्हें मनाना पार्टी नेतृत्व के लिए चुनौती बन सकता है।

भाजपा ने इस बार प्रत्याशियों के चयन के लिए वार्ड स्तर पर फीडबैक, सर्वे और संगठन की राय को आधार बनाया था। पार्टी ने मंडल स्तर से भी दावेदारों के नामों का पैनल मांगा था। उम्मीदवारों के चयन में केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका भी अहम रही।

टिकट वितरण के बाद अब पार्टी के सामने नाराज नेताओं और उनके समर्थकों को एकजुट रखने की चुनौती होगी। पहली सूची में वार्ड नंबर 1 से गुरविंदर सिंह, वार्ड नंबर 4 से रविंदर लोहट, वार्ड नंबर 6 से जगतार सिंह ढिल्लों और वार्ड नंबर 7 से अरविंद सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। वार्ड नंबर 10 से देवेंद्र बबला और वार्ड नंबर 12 से मौजूदा मेयर सौरभ जोशी का नाम भी सूची में शामिल है।

महिलाओं और आरक्षित वार्डों में भी उतारे उम्मीदवार भाजपा की पहली सूची में सामान्य और आरक्षित दोनों श्रेणियों के वार्ड शामिल हैं। वार्ड नंबर 8 से किरण सिंह, 11 से सुमिता कोहली, 13 से सुखजीवन कौर और 17 से एडवोकेट मीनाक्षी सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। वार्ड नंबर 21 से सुनीता कौर और वार्ड नंबर 26 से रेखा सूद को टिकट दिया गया है।

अन्य उम्मीदवारों में वार्ड नंबर 16 से रोहित घबरी, 18 से राजेश कुमार गुप्ता (बिट्टू), 20 से अभय झा, 22 से दीपक शर्मा और 24 से दीपक महाजन शामिल हैं। वार्ड नंबर 27 से गुरबक्स रावत, 28 से अमित मिश्रा, 29 से प्रिया वहरोत्रा, 33 से कंवरजीत सिंह राणा, 34 से भूपेंद्र शर्मा और 35 से राजिंदर कुमार शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। 12 वार्डों के उम्मीदवारों की घोषणा बाकी नगर निगम में कुल 35 वार्ड हैं। भाजपा ने पहली सूची में 23 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। ऐसे में 12 वार्डों के उम्मीदवारों की घोषणा अभी बाकी है। चुनाव आयोग के अनुसार इस बार सात वार्ड अनुसूचित जाति, नौ वार्ड सामान्य महिला और 19 वार्ड सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित हैं।

Chandigarh Administration+1 Chandigarh Administration+1 टिकट नहीं मिलने वालों को मनाना होगी चुनौती भाजपा के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती टिकट से वंचित दावेदारों को पार्टी के साथ बनाए रखने की होगी। चुनाव से पहले कई वार्डों में दावेदारों के बीच प्रतिस्पर्धा रही है। ऐसे में टिकट वितरण के बाद नाराजगी सामने आने की आशंका है। पार्टी नेतृत्व की कोशिश होगी कि असंतुष्ट नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने या विरोधी प्रत्याशियों को समर्थन देने की राह न अपनाएं।

पार्टी के लिए यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नगर निगम की सत्ता बरकरार रखने के लिए सभी 35 वार्डों में मजबूत संगठनात्मक तालमेल जरूरी होगा। अब दूसरी सूची और टिकट से वंचित नेताओं की प्रतिक्रिया पर राजनीतिक हलकों की नजर रहेगी।