मनरेगा का नाम बदलने पर भड़के कांग्रेसी, चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (मनरेगा) के नाम में बदलाव और इसके प्रविधानों में संशोधन के विरोध में कांग्रेसियों का गुस्सा फूटा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सेक्टर-35 में भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस पार्षदों, वरिष्ठ नेताओं और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने तख्तियां और कांग्रेस के झंडे लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए। “महात्मा गांधी अमर रहें” और “महात्मा तेरा ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान” जैसे नारों से क्षेत्र गूंज उठा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरमोहनिंदर सिंह लक्की ने कहा कि भाजपा सरकार इतिहास से छेड़छाड़ कर रही है और कांग्रेस द्वारा शुरू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। कहा कि मनरेगा का नाम बदलना भाजपा की संकीर्ण सोच को दर्शाता है।