चंडीगढ़ कांग्रेस में घमासान! महिला सचिव ने ब्लॉक प्रधान को थाने में जड़ा थप्पड़, पढ़ें इस बवाल की वजह
चंडीगढ़ कांग्रेस में सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक फोटो को लेकर विवाद हो गया। महिला कांग्रेस सचिव ममता डोगरा ने ब्लॉक प्रधान हरजिंदर सिंह पर उनकी तस्वीर एडिट कर वायरल करने का आरोप लगाया। विवाद इतना बढ़ा कि थाने में ममता डोगरा ने हरजिंदर सिंह को थप्पड़ मार दिया। हरजिंदर सिंह ने एसएसपी से शिकायत दर्ज कराई है। इस घटना से कांग्रेस में हड़कंप मच गया है और समझौते के प्रयास जारी हैं।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ कांग्रेस में सोशल मीडिया विवाद ने बवाल खड़ा कर दिया है। पार्टी के ब्लॉक प्रधान हरजिंदर सिंह उर्फ प्रिंस और महिला कांग्रेस सचिव ममता डोगरा के बीच हुआ विवाद अब पुलिस थाने और एसएसपी कार्यालय तक पहुंच गया है। विवाद इतना बढ़ गया कि थाना मलोया में ममता डोगरा ने हरजिंदर सिंह को थप्पड़ मार दिया। यह घटना कैमरे में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
जानकारी के मुताबिक, चंडीगढ़ कांग्रेस के सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप में एक महिला की आपत्तिजनक फोटो पोस्ट हो गई थी। इसको लेकर पार्टी के नेताओं में तीखी बहस छिड़ गई। महिला कांग्रेस सचिव ममता डोगरा ने आरोप लगाया कि ब्लॉक प्रधान हरजिंदर सिंह ने उनकी फोटो को एडिट कर विवादित फोटो से जोड़कर फिर से शेयर किया, ताकि उनकी छवि खराब की जा सके। वहीं हरजिंदर सिंह का कहना है कि उन्होंने केवल सदस्यों से अनुशासन बनाए रखने की अपील की थी और उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं।
थाने में हंगामा, वीडियो वायरल
विवाद इतना बढ़ गया कि मामला थाना मलोया पहुंच गया। पुलिस पूछताछ के दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और ममता डोगरा ने हरजिंदर सिंह को थप्पड़ जड़ दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हंगामे के वक्त पूर्व मेयर और आम आदमी पार्टी पार्षद कुलदीप टीटा भी मौके पर मौजूद थे। पुलिस ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया
एसएसपी से शिकायत, कार्रवाई की मांग
हरजिंदर सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) चंडीगढ़ को शिकायत देकर ममता डोगरा, गुरप्रीत सिंह, कुलदीप डोगरा और तीन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ बीएनएस 2023 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि थाना परिसर में महिला नेत्री और उनके साथियों ने उनके साथ गाली-गलौच और मारपीट की, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
कांग्रेस में मचा सियासी हड़कंप
इस पूरे घटनाक्रम से कांग्रेस संगठन में हड़कंप मच गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। पार्टी के भीतर का यह झगड़ा अब सार्वजनिक होने से कांग्रेस की छवि पर सवाल उठ रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।