Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंडीगढ़ में काॅलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर बर्खास्त, देर रात छात्राओं को अश्लील मैसेज भेज मिलने की बात कहता था

    By Dr Sumit SIngh Sheoran Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 10:47 AM (IST)

    चंडीगढ़ में एक प्रतिष्ठित कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर उदयभान को छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। इंटरनेल कंप्लेंट कमेटी (आईसीसी) ने उन्हें दोषी पाया। उदयभान पर छात्राओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और शिक्षक-छात्र के रिश्ते को भंग करने का आरोप था। कॉलेज ने यौन उत्पीड़न के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुए यह फैसला लिया।

    prefferd source google
    Hero Image
    नाबालिग छात्रा से यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी पाया गया असिस्टेंट प्रोफेसर।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। देर रात छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने और उन्हें अकेले में मिलनेे, मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने के मामले में सेक्टर-10 स्थित एक प्रतिष्ठित काॅलेज के बाटनी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर उदयभान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। पूर्व जस्टिस प्रीतम पाल की अध्यक्षता में गठित इंटरनेल कंप्लेंट कमेटी (आईसीसी) की रिपोर्ट के आधार पर डायरेक्टर हायर एजुकेशन और कॉलेज की गवर्निंग बाॅडी ने यह फैसला लिया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    करीब 14 महीने से उदयभान निलंबित चल रहा था और मामले की जांच चल रही थी। अपनी रिपोर्ट में आईसीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की हरकत को घटिया करार दिया गया। उसे नाबालिग छात्रा से यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी पाया गया है। कमेटी को मिले साक्ष्यों में स्पष्ट हुआ कि उदयभान देर रात छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने के साथ ही उन्हें अकेले में मिलनेे, मानसिक तौर पर प्रताड़ित करता था। उदयभान काॅलेज में एनएसएस इंचार्ज था और छात्राओं को गलत तरीके से प्रताड़ित कर रहा था। उसे मामले में अपना पक्ष रखने की मौका दिया गया, लेकिन उदयभान खुद को निर्दोष साबित नहीं कर सका। 

    उदयभान की मुश्किलें बढ़ेगी

    इस मामले में उदयभान की मुश्किलें आगे भी बढ़ेंगी। कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी की ओर से बर्खास्त किए जाने को लेकर जारी आदेशों में स्पष्ट किया है कि आरोपित को किसी भी तरह का नौकरी का कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा और यह कॉलेज को कैंपस में सेक्सुअल हैरासमेंट के खिलाफ जीरो टाॅलरेंस को लेकर कड़ा संदेश दिया गया है। 