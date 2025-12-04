Language
    सुबह घनी ठंड, हल्का कोहरा और दिन में हल्की धूप, चंडीगढ़ में अगले दो दिन के मौसम का हाल

    By Mohit Pandey Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 07:44 PM (IST)

    पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं ने चंडीगढ़ में ठिठुरन बढ़ा दी है, जिसके चलते मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और अगल ...और पढ़ें

    वीरवार को पूरे दिन शीतलहर ने कंपकंपाया। 

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पहाड़ों में जारी बर्फबारी और उत्तर-पश्चिमी दिशा से चल रही ठंडी हवाओं का असर चंडीगढ़ में साफ दिखाई दे रहा है। वीरवार को पूरे दिन शीतलहर ने कंपकंपाया। अगले 48 घंटों तक सुबह घनी ठंड, हल्का कोहरा और दिन में हल्की धूप रहने के आसार हैं। शुक्रवार के लिए भी शीतलहर का लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।

    मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलते रात के तापमान में और गिरावट हो सकती है। वीरवार को अधिकतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री तक पहुंच गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.3 डिग्री कम रहा, जिसके कारण हल्की हवाओं के बीच लोगों ने दिनभर तीखी सर्दी महसूस की।

    मौसम विभाग के अनुसार, पहाड़ी राज्यों में सक्रिय शीतलहर और लगातार गिरते तापमान का असर आने वाले दो दिनों तक जारी रहने की संभावना है। विभाग ने नागरिकों को सुबह और देर शाम विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। ।

    स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है। डाॅक्टरों का कहना है कि अचानक तापमान गिरने से श्वसन संबंधी दिक्कतें, सर्दी-जुकाम और अस्थमा के मामले बढ़ सकते हैं, इसलिए लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल बढ़ाएं और सुबह-सवेरे घर से निकलने से बचें।

    प्रशासन ने शुरू की रेनबसेरा सुविधा

    ठंड के बढ़ते असर को देखते हुए प्रशासन ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रेनबसेरा और गर्म रहने की अस्थायी सुविधाएं सक्रिय कर दी हैं। शहरवासी लगातार बदलते मौसम के बीच राहत भरी धूप का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल शीतलहर का प्रकोप कुछ और दिनों तक जारी रहने के ही आसार हैं।