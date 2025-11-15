चंडीगढ़ में रात को 8.4 Degrees पर ठिठुर रहे लोग, उम्मीद से पहले इतनी ठंड, पहाड़ों पर हुई Snowfall का असर

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में दिख रहा है, जिसकी वजह से चंडीगढ़ में सर्दी ने इस बार उम्मीद से पहले दस्तक दे दी है। न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है, जो सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह और शाम चलने वाली ठंडी हवाएं कंपकंपी छुटा रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन ठंड और बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से नीचे जा सकता है, जबकि दिन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है, जिसका सीधा असर चंडीगढ़ सहित आसपास के मैदानी शहरों में पड़ रहा है।

सर्दी, खांसी और बुखार के मरीज भी बढ़े ठंड बढ़ने के साथ ही अस्पतालों में सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या में भी इजाफा होने लगा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि तापमान में अचानक गिरावट शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करती है, जिससे वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।