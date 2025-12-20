कोहरे की चादर में लिपटा चंडीगढ़ समेत पूरा ट्राईसिटी, जमीं से लेकर आसमां तक यातायात प्रभावित, जनजीवन पर असर

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। स्मार्टसिटी समेत पंचकूला और मोहाली (ट्राईसिटी) कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। इससे जमीन से लेकर आसमां तक यातायात प्रभावित हो रहा है। सड़कों पर वाहन की रफ्तार धीमी हो गई है। ट्रेनें और फ्लाइट्स रद की जा रही हैं। इससे जनजीवन पर असर पड़ रहा है।

शनिवार सुबह से ही घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम रही। ऑफिस जाने वाले और स्कूल बस का इंतजार करते बच्चों को सबसे अधिक दिक्कत का सामना करना पड़ा। शीतलहर का कहर भी जारी है, जिसने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया।

शनिवार को अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से पूरे 3.6 डिग्री कम है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि करीब एक सप्ताह तक शीतलहर और घने कोहरे से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। रविवार के लिए शीतलहर और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ सोमवार से शनिवार तक घने कोहरे का येलो अलर्ट रहेगा।