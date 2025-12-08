Language
    चंडीगढ़ में नियमों के उल्लंघन पर शिकंजा, जिस क्लब के नेताओं से लेकर मंत्री और जज मेंबर्स उस पर प्रशासन लगाएगा जुर्माना

    By Rajesh Dhall Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 07:04 PM (IST)

    चंडीगढ़ क्लब द्वारा 15 वर्षों तक कामर्शियल गतिविधि चलाने के कारण प्रशासन अब जुर्माना लगाएगा। यह चंडीगढ़ का सबसे बड़ा क्लब है, जिसके मंत्री से लेकर जज ...और पढ़ें

    प्रशासन चंडीगढ़ क्लब पर शिकंजा कसने जा रहा।

    राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। वाॅयलेशन हटाने के बावजूद प्रशासन चंडीगढ़ क्लब पर शिकंजा कसने जा रहा है। प्रशासन ने अतिक्रमण एरिया में पिछले 15 वर्षों से कामर्शियल गतिविधियां चलाने के लिए जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। इस क्लब के 8500 सदस्य हैं, जिनमें नेता, मंत्री और जज भी शामिल हैं।

    डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव ने बताया कि क्लब पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि निर्धारित की जा रही है। लेखा विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं। जैसे ही विभाग गणना पूरी करेगा, क्लब को राशि जमा करनी होगी।

    क्लब की लीज का नवीनीकरण भी रिकवरी जमा होने के बाद ही होगा। अगले सप्ताह संपदा विभाग की ओर से रिकवरी का नोटिस जारी किया जाएगा। संपदा विभाग के अनुसार क्लब को सात एकड़ जमीन अलाॅट है, लेकिन उन्होंने आठ एकड़ पर कब्जा किया हुआ था।

    एक एकड़ जमीन पिछले माह छुड़वाई थी। इस दौरान जो बैंक्वेट हाॅल एक एकड़ पर बनाया था उसे भी तोड़ा गया है। अब संपदा विभाग जो अतिरिक्त एक एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था उस पर साल 2008 से अब तक हुई कामर्शियल गतिविधियों और शादी-विवाह की भी रिकवरी मांगने जा रहा है।

    रिकवरी की गणना की जा रही है जो करोड़ों रुपये में बन रही है। जीएसटी विभाग की भी इसमें मदद ली जा रही है। प्रशासन के अनुसार जब तक यह रिकवरी क्लब की ओर से नहीं दी जाएगी तब तक क्लब की लीज आगे नए सिरे से तय नहीं की जाएगी।

    लीज मनी भी बढ़ेगी

    प्रशासन के अनुसार तय लीज के अनुसार क्लब को कुल कमाई का 25 प्रतिशत राजस्व फीस के तौर पर प्रशासन को देना अनिवार्य है लेकिन पिछले वर्षों में जो बैंक्वेट हाल में यहां पर शादी-विवाह के आयोजन किए गए हैं उसकी फीस प्रशासन को क्लब की ओर से जमा नहीं करवाई गई है।

    इस बैंक्वेट हाॅल के अलावा क्लब के साथ लगते खाली ग्राउंड में शादी-विवाह के आयोजन होते हैं, इसकी बुकिंग भी क्लब की ओर से की जाती है। इसके साथ ही संपदा विभाग ने लीज मनी भी बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस समय प्रति सदस्य 140 रुपये लीज मनी चार्ज की जाती है जिसे 160 रुपये प्रति सदस्य करने का फैसला लिया जा रहा है।

    साल 2022 में समाप्त हो चुकी लीज

    चंडीगढ़ क्लब की लीज डीड वर्ष 2022 में समाप्त हो चुकी है। नई लीज को मंजूरी देने से पहले प्रशासन ने क्लब प्रबंधन को स्पष्ट किया था कि जब तक सभी वाॅयलेशन नहीं हटेगी तब तक नई लीज तय नहीं की जाएगी।

    अब वाॅयलेशन हटाने के बाद संपदा विभाग ने निर्णय लिया है कि जब तक पिछली रिकवरी नहीं आएगी तब तक लीज नहीं तय की जाएगी। प्रशासन के अनुसार वाॅयलेशन हटाने के बाद अब नया रिवाइज्ड नक्शा भी बिल्डिंग ब्रांच और एरिया एसडीओ को जमा कराना होगा। नक्शा नियमों के अनुरूप पाया गया तभी नई लीज डीड लागू होगी।

    नेता, मंत्री और जज भी हैं मेंबर्स

    शहर के अलावा पंजाब और हरियाणा के राजनेता, मंत्री, रिटायर्ड जज, आईएएस-आईपीएस अधिकारी, व्यापारी के अलावा कई वरिष्ठ वकील सदस्य हैं। क्लब के कई सदस्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली के भी रहने वाले हैं। यह शहर का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित क्लब है। साल 1957 से यह क्लब चल रहा है। यह शहर का सबसे बड़ा क्लब है।