चंडीगढ़ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, चंडीगढ़ क्लब में अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन के एस्टेट ऑफिस ने सोमवार तड़के सेक्टर-1 स्थित चंडीगढ़ क्लब में अवैध निर्माणों को हटाने के लिए एक व्यापक तोड़फोड़ अभियान चलाया। सुबह छह बजे शुरू हुए इस अभियान के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा, जिसमें महिला काॅन्स्टेबल भी शामिल थीं, ताकि कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रित रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की देखरेख में संबंधित डीएसपी पूरे समय स्थल पर मौजूद रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मजदूर दल और जेसीबी, पॉपलेन जैसे भारी वाहन समय पर स्थल पर पहुंचाए गए। कार्रवाई से पहले अवैध निर्माण वाले हिस्सों के जल और विद्युत कनेक्शन काट दिए गए थे। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर टेंडर भी तैनात किया गया। एसडीएम ने कार्यपालक मजिस्ट्रेटों और पुलिस टीमों के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था की सतत निगरानी की।