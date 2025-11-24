Language
    चंडीगढ़ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, चंडीगढ़ क्लब में अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:15 PM (IST)

    चंडीगढ़ प्रशासन ने सेक्टर-1 स्थित चंडीगढ़ क्लब में अवैध निर्माणों को हटाने के लिए एक बड़ा तोड़फोड़ अभियान चलाया। सुबह छह बजे शुरू हुई इस कार्रवाई में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर की नियोजित संरचना को बनाए रखने के लिए अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

    अवैध निर्माणों को हटाने के लिए चलाए गए व्यापक तोड़फोड़ अभियान के दौरान प्रशासनिक अधिकारी।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन के एस्टेट ऑफिस ने सोमवार तड़के सेक्टर-1 स्थित चंडीगढ़ क्लब में अवैध निर्माणों को हटाने के लिए एक व्यापक तोड़फोड़ अभियान चलाया। सुबह छह बजे शुरू हुए इस अभियान के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा, जिसमें महिला काॅन्स्टेबल भी शामिल थीं, ताकि कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रित रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की देखरेख में संबंधित डीएसपी पूरे समय स्थल पर मौजूद रहे।

    मजदूर दल और जेसीबी, पॉपलेन जैसे भारी वाहन समय पर स्थल पर पहुंचाए गए। कार्रवाई से पहले अवैध निर्माण वाले हिस्सों के जल और विद्युत कनेक्शन काट दिए गए थे। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर टेंडर भी तैनात किया गया। एसडीएम ने कार्यपालक मजिस्ट्रेटों और पुलिस टीमों के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था की सतत निगरानी की।

    नागरिक सुरक्षा संगठन के स्वयंसेवक तथा स्वास्थ्य विभाग की टीम, जिसमें चिकित्सक और दो एंबुलेंस शामिल थीं। पूरे अभियान के दौरान मुस्तैद रहीं। वहीं, प्रशासनिक स्टाफ ने दस्तावेजीकरण, लॉजिस्टिक्स और तड़के की तैनाती सहित सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कीं।

    उपायुक्त-कम-एस्टेट ऑफिसर निशांत यादव आईएएस ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन शहर की नियोजित संरचना और मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भवन उपनियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी स्थिति में अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन के कठोर रुख को एक बार फिर दर्शाती है।