चंडीगढ़ में क्लब कल्चर बन रहा गैंगवार का बड़ा कारण, वसूली का बड़ा नेटवर्क चल रहा, हो रहा खून खराबा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर में क्लब कल्चर गैंगवार का बड़ा कारण बनता जा रहा है। इसी गैंगवार में सोमवार को सेक्टर-26 में एक युवक इंदरप्रीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या करवा दी गई। उसकी हत्या के पीछे ही क्लबों से हो रही वसूली और फिर रंजिश की वजह सामने आ रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पैरी कई क्लबों से वसूली करता था। पहले वह लाॅरेंस गैंग के लिए काम करता था और बाद में वह गोल्डी बराड़ से जुड़ी गैंग के लिए काम करने लगा। इस कारण उसके कई दुश्मन खड़े हो गए थे, जिन्होंने फिर उसे मारने की साजिश रची।



असल में क्लबों में वसूली का बड़ा नेटवर्क चल रहा है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में बैठे गैंगस्टर भी क्लबों से वसूली कर रहे हैं। चंडीगढ़ के कइ क्लब मालिकों काे जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं।

कुछ क्लब मालिकों को तो चंडीगढ़ पुलिस ने सुरक्षा भी मुहैया करवाई है। पिछले साल ही सेक्टर-26 में दो क्लबों के बाहर बम धमाके हुए थे। पुलिस को जांच के दौरान पता चला था कि वसूली के कारण ही यह धमाके करवाए गए थे।