Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'अभी प्रस्ताव विचाराधीन, शासन व्यवस्था में किसी बदलाव का कोई इरादा नहीं', चंडीगढ़ पर केंद्र सरकार ने साफ किया अपना रुख

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 02:57 PM (IST)

    केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने कहा कि अभी यह प्रस्ताव विचाराधीन है और कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि चंडीगढ़ की शासन व्यवस्था में किसी बदलाव का कोई इरादा नहीं है और पंजाब व हरियाणा के साथ उसके संबंधों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। शीतकालीन सत्र में विधेयक लाने की कोई मंशा नहीं है।

    prefferd source google
    Hero Image

    केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण दिया (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि चंडीगढ़ के लिए केवल केंद्र स्तर पर कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है, और इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सरकार ने यह भी साफ किया कि प्रस्ताव में चंडीगढ़ की शासन-प्रशासन व्यवस्था में किसी प्रकार के बदलाव या पंजाब व हरियाणा के साथ उसके पारंपरिक संबंधों को परिवर्तित करने जैसी कोई बात शामिल नहीं है।

    एक आधिकारिक सूत्र के अनुसार, चंडीगढ़ के हितों को सर्वोपरि रखते हुए सभी हितधारकों से पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

    केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि इस विषय पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगामी संसद के शीतकालीन सत्र में इस आशय का कोई विधेयक लाने की सरकार की मंशा नहीं है।

    इस बयान के बाद चंडीगढ़ के भविष्य को लेकर चल रही अटकलों पर काफी हद तक विराम लगने की उम्मीद है।