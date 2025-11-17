मेरे बच्चों को मेरे पति से बचाओ; पत्नी की शिकायत पर पति व अन्य के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-23 निवासी नेहा सिंह की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति व एक अन्य के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने इससे पहले 24 मार्च को शिकायत दी थी, जिसके बाद लगातार रिमाइंडर भेजते हुए मामला दर्ज करने की मांग उठाई जा रही थी।

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला के पति वीरेंद्र और हरियाणा के जींद जिले के गांव बोहतवाला निवासी सतबीर के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, प्रतिरूपण, आपराधिक धमकी, मानसिक उत्पीड़न सहित कई गंभीर आरोपों में केस दर्ज किया है।

आरोप है कि दोनों ने सरपंच की नकली मुहर के साथ एक फर्जी कोर्ट हलफनामा तैयार कर धोखाधड़ी की। दोनों लगातार महिला व उनके बच्चे को धमकियां दे रहे थे, जिससे उनकी जान को खतरा बना हुआ था।

पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच अब तेज कर दी गई है। पीड़िता की सुरक्षा को लेकर भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। पीड़िता ने एफआईआर दर्ज होने पर राहत जताते हुए उम्मीद जताई कि अब उन्हें और उनके बच्चे को न्याय और सुरक्षा मिल सकेगी।