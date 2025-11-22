चंडीगढ़ में खड़ी कार के पास सुलगाई आग, टायर ब्लास्ट, शीशा टूटा और 85 हजार रुपये गायब

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-45 में शनिवार को एक खड़ी कार का पिछला टायर ब्लास्ट होकर फट गया। कार का पिछला शीशा भी टूट गया। इसी दौरान गाड़ी में रखे 85 हजार रुपये कोई उड़ा ले गया। ब्लास्ट का कारण टायर के पास आग सुलगाना बताया जा रहा है।

सेक्टर-34 थाने में दी शिकायत में सेक्टर-45बी निवासी 30 वर्षीय शाह आलम ने बताया कि वह अपनी आई-20 कार को महादेव टायर के पास खड़ा कर पास की मार्केट में सामान लेने गया था। वापस लौटा तो देखा कि कार के पीछे का टायर फटा हुआ था और मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठी थी।

मौजूद लोगों में से एक ने बताया कि कार के टायर के नीचे कुछ कूड़ा पड़ा हुआ था, जिसमें से धुआं निकल रहा था। इसी वजह से टायर ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट की वजह से कार का पिछला शीशा भी टूट गया। शाह आलम ने बताया कि कार के अंदर रखे हुए 85 हजार रुपये भी गायब थे।