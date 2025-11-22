Language
    चंडीगढ़ में खड़ी कार के पास सुलगाई आग, टायर ब्लास्ट, शीशा टूटा और 85 हजार रुपये गायब

    By Manoj Singh Bisht Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 06:23 PM (IST)

    चंडीगढ़ के सेक्टर 45 में एक खड़ी कार का टायर फटने से सनसनी फैल गई। टायर फटने से कार का शीशा टूट गया और कार में रखे 85 हजार रुपये भी गायब हो गए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरी और टायर ब्लास्ट के कारणों का पता चल सके।

    जब कार मालिक पहुंचा तो 85 हजार रुपये गायब मिले।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-45 में शनिवार को एक खड़ी कार का पिछला टायर ब्लास्ट होकर फट गया। कार का पिछला शीशा भी टूट गया। इसी दौरान गाड़ी में रखे 85 हजार रुपये कोई उड़ा ले गया। ब्लास्ट का कारण टायर के पास आग सुलगाना बताया जा रहा है। 

    सेक्टर-34 थाने में दी शिकायत में सेक्टर-45बी निवासी 30 वर्षीय शाह आलम ने बताया कि वह अपनी आई-20 कार को महादेव टायर के पास खड़ा कर पास की मार्केट में सामान लेने गया था। वापस लौटा तो देखा कि कार के पीछे का टायर फटा हुआ था और मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठी थी।

    मौजूद लोगों में से एक ने बताया कि कार के टायर के नीचे कुछ कूड़ा पड़ा हुआ था, जिसमें से धुआं निकल रहा था। इसी वजह से टायर ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट की वजह से कार का पिछला शीशा भी टूट गया। शाह आलम ने बताया कि कार के अंदर रखे हुए 85 हजार रुपये भी गायब थे।

    पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि चोरी और टायर ब्लास्ट की वास्तविक वजह का पता लगाया जा सके।