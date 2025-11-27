चंडीगढ़ में कैब में सवार युवती ने रखी सिगरेट–शराब की डिमांड, ड्राइवर ने किया मना, लग्जरी गाड़ी में आए युवकों ने पीटा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-24 में ऊबर कैब ड्राइवर से एक युवती ने कथित रूप से पहले ड्राइवर से सिगरेट और शराब दिलवाने की मांग की और फिर मोबाइल से मैसेज कर लड़कों को बुला लिया। मौके पर पहुंची लग्जरी कार में सवार युवकों ने कैब ड्राइवर को गाड़ी से उतारकर बुरी तरह पीटा और लड़की को साथ लेकर फरार हो गए।

डेराबस्सी निवासी कैब ड्राइवर पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सुबह वह बरवाला रोड, डेराबस्सी से ऊबर बुकिंग पर युवती को पिक कर रहा था। जैसे-जैसे कैब चंडीगढ़ में दाखिल हुई, युवती ने आगे की सीट पर बैठने की जिद की और गाने सुनने की बात कही। कुलदीप ने सुरक्षा का हवाला देते हुए उसे पीछे बैठने के लिए कहा, क्योंकि वह अकेली सवारी थी। कुछ देर बाद लड़की ने सिगरेट पीने की इच्छा जताई।

कुलदीप ने कहा कि आगे किसी मार्केट से दिला देगा। इसके बाद उसने शराब पीने की बात कही, जिस पर ड्राइवर ने जवाब दिया कि वह आपकी मर्जी से पी सकती है। जिस कारण युवती गुस्सा हो गई। इसी दौरान युवती लगातार अपने फोन पर मैसेज कर रही थी, जिससे कुलदीप को किसी अनहोनी का अंदेशा नहीं हुआ।

सेक्टर-24 पुलिस चौकी के पास घटना कुलदीप के अनुसार जैसे ही कैब सेक्टर-24 पुलिस चौकी के पास पहुंची, एक लग्जरी कार उनकी कैब के सामने आकर रुकी। कार से उतरकर आए कुछ युवकों ने तुरंत उसे गाड़ी से बाहर निकाला और किसी नुकीली वस्तु से हमला कर दिया। वार से उसकी बाजू और माथे पर चोटें आईं। हमले के बाद सभी युवक लड़की को साथ लेकर अपनी कार में बैठ गए और फरार हो गए।