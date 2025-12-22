चंडीगढ़ में व्यक्ति को रौंदकर फरार हुआ CTU बस चालक, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। रविवार शाम राम दरबार बस स्टैंड के पास सीटीयू बस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई।

हादसे में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था और मौके पर ही लहूलुहान अवस्था में पड़ा मिला।

सूचना मिलने पर सेक्टर-31 थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए जीएमसीएच-32 अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की फिलहाल पहचान नहीं हो सकी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रविवार शाम सेक्टर-31 थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि राम दरबार बस स्टैंड के पास एक व्यक्ति सीटीयू बस की चपेट में आ गया है।

पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि व्यक्ति गंभीर हालत में था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक सेक्टर-46 से सीटीयू बस में सवार हुआ था और राम दरबार जाना चाहता था।

शाम करीब छह बजे जब सीटीयू बस राम दरबार बस स्टैंड पर पहुंची, तभी बस चालक ने कथित तौर पर लापरवाही से बस चलाते हुए व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया।

हादसे में व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौके पर ही हालत बिगड़ गई।

पुलिस ने सीटीयू बस को कब्जे में ले लिया है और चालक के खिलाफ लापरवाही व दुर्घटना से मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है।

हालांकि हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।

वहीं, मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ के साथ-साथ शव को शिनाख्त के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।

पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और चालक की गिरफ्तारी के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।