चंडीगढ़ में ड्रेनेज पाइप में मिली युवक की लाश, मोहाली से पांच दिन से गायब था, घरवाले कर रहे थे तलाश, शिनाख्त के लिए पुलिस का फोन आया तो उड़ गए होश
चंडीगढ़ में एक ड्रेनेज पाइप में मोहाली से लापता युवक का शव बरामद हुआ। पांच दिन से गायब युवक की तलाश में जुटे परिवार को पुलिस ने शिनाख्त के लिए बुलाया। शव की पहचान होने पर परिवार सदमे में है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। दीवाली से महज पांच दिन पहले शहर में हत्या की वारदात सामने आई है। सेक्टर 42 में ड्रेनेज की पाइप से एक युवक का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान मोहाली के गांव सोहाना निवासी गुरविंदर के रूप में हुई है। वह 12 अक्टूबर से लापता था। सेक्टर 22 की मोबाइल मार्केट में फोन खरीदने गया था, लेकिन उसके बाद से घर नहीं लौटा। घरवाले उसे तलाश रहे थे।
परिजनों ने गुरविंदर की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी पुलिस को दी थी। पुलिस ने गुरविंदर के शव को सेक्टर 16 के अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के असल कारणों का पता चलेगा। हालांकि, पहली नजर में पुलिस इसे हत्या ही मान कर चल रही है। पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।
