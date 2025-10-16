चंडीगढ़ में ड्रेनेज पाइप में मिली युवक की लाश, मोहाली से पांच दिन से गायब था, घरवाले कर रहे थे तलाश, शिनाख्त के लिए पुलिस का फोन आया तो उड़ गए होश

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। दीवाली से महज पांच दिन पहले शहर में हत्या की वारदात सामने आई है। सेक्टर 42 में ड्रेनेज की पाइप से एक युवक का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान मोहाली के गांव सोहाना निवासी गुरविंदर के रूप में हुई है। वह 12 अक्टूबर से लापता था। सेक्टर 22 की मोबाइल मार्केट में फोन खरीदने गया था, लेकिन उसके बाद से घर नहीं लौटा। घरवाले उसे तलाश रहे थे।