चंडीगढ़ में छात्रा से छेड़छाड़ करने वाला बाइक टैक्सी चालक पहुंचा जेल, दो बच्चों का पिता, राइड के दौरान की थी गलत हरकत

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। 11वीं कक्षा की छात्रा से चलती बाइक पर छेड़छाड़ करने वाले उबर बाइक टैक्सी के राइडर शाहनवाज उर्फ शानू (33) को सेक्टर-39 थाना पुलिस ने जिला अदालत में पेश किया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

शाहनवाज मनीमाजरा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला है और पिछले एक साल से मनीमाजरा में किराये के मकान में रह रहा है। वह शादीशुदा है और उसके दो छोटे बच्चे भी हैं। पुलिस के अनुसार, छात्रा ने शुक्रवार सुबह सेक्टर-40 से स्कूल जाने के लिए उबर बाइक टैक्सी बुक की थी। राइड के दौरान चालक ने चलती बाइक पर छात्रा को कई बार गलत तरीके से छुआ। वह एक हाथ से बाइक चला रहा था और दूसरे हाथ से छेड़छाड़ कर रहा था।

जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो उसे धमकाया और बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। काफी दूरी तक ले जाने के बाद चालक छात्रा सहित बाइक से गिर गया और मौके से फरार हो गया। छात्रा ने मोबाइल में रिकाॅर्ड की घिनौनी हरकत छात्रा ने इस घिनौनी हरकत को अपने मोबाइल फोन में रिकाॅर्ड कर लिया, जिसका वीडियो बाद में इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि राइडर छात्रा से छेड़छाड़ कर रहा है। छात्रा ने घटना की सूचना तुरंत अपने परिजनों और पुलिस को दी।

मनीमाजरा के शास्त्री नगर से गिरफ्तार किया आरोपित सेक्टर-39 थाना के एसएचओ इंस्पेक्टर रामदयाल और पलसौरा चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर कुलदीप के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपित की मोबाइल टावर लोकेशन ट्रेस कर शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे मनीमाजरा के शास्त्री नगर से उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि घटना के बाद वह डर गया था और चंडीगढ़ में इधर-उधर छिपता फिर रहा था।