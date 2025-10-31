चंडीगढ़ प्रशासन की 'खूंखार' कुत्तों पर सख्ती, पिटबुल-रॉटवीलर समेत इन 6 नस्लों पर लगाया बैन
चंडीगढ़ प्रशासन ने पिटबुल और रॉटवीलर सहित छह आक्रामक कुत्तों की नस्लों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय इन नस्लों द्वारा किए गए हमलों की बढ़ती घटनाओं के कारण लिया गया है। पहले से पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य है, और नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन स्थिति की समीक्षा करेगा और आवश्यकतानुसार प्रतिबंधों को और सख्त कर सकता है।
संवाद सूत्र, चंडीगढ़। चंडीगढ़ नगर निगम ने सार्वजनिक सुरक्षा के लिए पालतू एवं सामुदायिक कुत्तों के बाइलॉज को सूचना देते हुए अमेरिकन बुलडॉग, अमेरिकन पिटबुल और बुल टेरियर सहित छह आक्रामक कुत्तों की नस्लों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अन्य तीन नस्लें केन कोर्सो, डोगो अर्जेंटीनो और रोटवीलर हैं।
हालांकि, अधिसूचना में कहा गया है कि यह उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिनके पास पहले से ही इनमें से कोई भी नस्ल है।
अधिसूचना के अनुसार, जनता की सुरक्षा के लिए, आक्रामक, संभावित रूप से आक्रामक और खतरनाक माने जाने वाले कुत्तों की कुछ नस्लों को चंडीगढ़ नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में प्रतिबंधित कर दिया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।