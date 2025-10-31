चंडीगढ़ प्रशासन की 'खूंखार' कुत्तों पर सख्ती, पिटबुल-रॉटवीलर समेत इन 6 नस्लों पर लगाया बैन

चंडीगढ़ प्रशासन ने पिटबुल और रॉटवीलर सहित छह आक्रामक कुत्तों की नस्लों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय इन नस्लों द्वारा किए गए हमलों की बढ़ती घटनाओं के कारण लिया गया है। पहले से पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य है, और नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन स्थिति की समीक्षा करेगा और आवश्यकतानुसार प्रतिबंधों को और सख्त कर सकता है।

चंडीगढ़ प्रशासन की 'खूंखार' कुत्तों पर सख्ती (फाइल फोटो)