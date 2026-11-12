चंडीगढ़ में बैंकों को बम से उड़ाने की धमकी, अलर्ट के बीच पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ने संभाला मोर्चा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में बम धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्कूलों, अदालतों और सरकारी परिसरों के बाद अब शहर के तीन बैंकों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है।

इनमें सेक्टर-7 और सेक्टर-17 स्थित इंडियन बैंक तथा सेक्टर-35 स्थित बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। धमकी भरी कॉल या ई-मेल मिलने की सूचना के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने माेर्चा संभाला।

तलाशी अभियान चलाया गया। बम और डॉग स्क्वायड भी पहुंचा। तलाशी के दौरान कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है। एहतियात के तौर पर कर्मचारियों ने सतर्कता बरतने को कहा गया है।

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लगातार अलग-अलग संस्थानों को निशाना बनाकर मिल रही धमकियों ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां धमकी के स्रोत और उसकी गंभीरता की जांच कर रही हैं।

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