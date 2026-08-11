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    चंडीगढ़ के चार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप, पुलिस टीम और डॉग स्क्वाड ने संभाला मोर्चा

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 09:33 AM (IST)

    चंडीगढ़ के चार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। पुलिस ने स्कूलों में सुरक्षा कड़ी कर दी है और बम डिटे ...और पढ़ें

    यह तस्वीर एआई द्वारा जनरेट की गई है।

    यह तस्वीर एआई द्वारा जनरेट की गई है।

    HighLights

    1. चंडीगढ़ के चार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली

    2. पुलिस ने स्कूलों में सुरक्षा बढ़ाई और डॉग स्क्वाड को अलर्ट किया

    3. अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला है

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में एक साथ चार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त होते ही पुलिस ने सभी संबंधित स्कूलों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और जांच शुरू कर दी।

    कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त होते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित टीमों को मौके पर भेजा। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, धमकी की सूचना मिलते ही स्कूल परिसर और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक जांच शुरू की। 

    जिन स्कूलों को धमकी मिलने की सूचना मिली उनमें शामिल हैं...

    • कॉर्मेल कॉन्वेंट स्कूल, सेक्टर-9बी
    • सेंट जॉन्स हाई स्कूल, सेक्टर-26
    • सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर-26
    • सेंट स्टीफंस स्कूल, सेक्टर-45बी

    आसपास के इलाकों में बढ़ाई सुरक्षा

    पुलिस अधिकारियों के अनुसार, धमकी भरा कॉल किस नंबर से आया और उस दौरान किस तरह की धमकी दी गई, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। वहीं, किसी वास्तविक विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि भी नहीं हुई है। पुलिस हर स्कूल की सुरक्षा जांच पूरी करने के साथ धमकी से जुड़े तकनीकी सुराग भी खंगाल रही है।

    एक ही समय में शहर के अलग-अलग सेक्टरों में स्थित चार स्कूलों को धमकी मिलने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। सुरक्षा एजेंसियां धमकी के स्रोत और इसकी सत्यता का पता लगाने में जुटी हैं।  बम डिटेक्शन टीम और डॉग स्क्वायड की मदद से स्कूल परिसर और आसपास के क्षेत्र की जांच किए जाने की प्रक्रिया जारी है।

    खबरें और भी

    CISF कंट्रोल रूम को मिली थी धमकी

    पिछले दिनों चंडीगढ़ में पंजाब एवं हरियाणा सचिवालय स्थित सीआईएसएफ कंट्रोल रूम को भी ई-मेल के माध्यम से बम धमकी मिली थी। इसके बाद ऑपरेशन सेल, डॉग स्क्वाड और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की थी, हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी।

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