'जंतर-मंतर प्रदर्शन से पाकिस्तानी ISI का कोई संबंध नहीं', पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का किया खंडन

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे कुछ एडिटेड वीडियो और भ्रामक कैप्शन को लेकर स्पष्ट किया है कि अमृतसर पुलिस द्वारा पकड़े गए पाकिस्तानी आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं है।

कुछ सोशल मीडिया हैंडल द्वारा वीडियो को काट-छांटकर इस तरह प्रस्तुत किया गया है, जिससे गलत धारणा बन रही है कि गिरफ्तार आरोपी प्रदर्शन का हिस्सा थे। चार अगस्त को क्या कहा था? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पंजाब की ओर से जारी बयान में कहा गया कि 4 अगस्त को अमृतसर के पुलिस आयुक्त की प्रेस वार्ता में स्पष्ट बताया गया था कि गिरफ्तार आरोपियों ने जंतर-मंतर का दौरा कर वहां की रेकी की थी और प्रदर्शनकारियों पर पेट्रोल बम से हमला करने की योजना बनाई थी।