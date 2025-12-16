एक करोड़ रुपये नहीं दिए तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो, चंडीगढ़ में शराब कारोबारी को रंगदारी के लिए बंबीहा गैंग की धमकी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मोहाली में कबड्डी कप के दौरान कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले बंबीहा गैंग के कुख्यात अपराधी डोनी बल ने चंडीगढ़ के एक शराब कारोबारी को रंगदारी के लिए धमकी दी है। सेक्टर-37 निवासी शराब कारोबारी से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी है। रकम न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीड़ित की शिकायत पर सेक्टर-39 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 40 वर्षीय शराब कारोबारी ने पुलिस को बताया कि वह सेक्टर-37 में किराए के मकान में रहता है और वहीं से अपना कार्यालय संचालित करता है। उसका शराब का कारोबार इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1 में है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, 13 नवंबर की शाम करीब साढ़े सात बजे वह अपने शराब के ठेके पर मौजूद था। इसी दौरान उसके मोबाइल पर एक वाट्सएप काॅल आई। काल करने वाले ने अपना नाम डोनी बल बताया और कहा कि वह उसके बारे में सब कुछ जानता है। उसका कारोबार, रहने का पता और परिवार की पूरी जानकारी उसके पास है।

धमकी भरे लहजे में कहा कि यदि उसे अपना शराब का कारोबार चलाना है तो एक करोड़ रुपये देने होंगे, अन्यथा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। धमकी से घबराकर कारोबारी ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। इसके बाद वह इंडस्ट्रियल एरिया थाना प्रभारी के पास पहुंचा और लिखित शिकायत दी।

कारोबारी ने बताया कि इसके बावजूद धमकियों का सिलसिला नहीं रुका। सोमवार को जब वह सेक्टर-37 स्थित अपने कार्यालय में बैठा था, तो उसी नंबर से दोबारा काॅल आई। काॅल करने वाले ने कहा कि इधर-उधर शिकायत करने से कोई फायदा नहीं होगा और पैसे तो देने ही पड़ेंगे। इसके बाद पीड़ित ने सेक्टर-39 थाना पुलिस को पूरी जानकारी दी।