चंडीगढ़ में डॉग्स को उठाने का विरोध, पशु प्रेमी हुए एकजुट, बोले- बेजुबानों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। बेजुबानों के हक में पशु प्रेमियों ने आवाज उठाई। स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चंडीगढ़ नगर निगम और प्रशासन के खिलाफ विरोध जताने के लिए काले कपड़े पहन रखे थे।

उन्होंने प्रशासन से मांग की कि कुत्तों के प्रति क्रूरता तुरंत बंद की जाए, कुत्तों को अवैध रूप से उठाने की कार्रवाई रोकी जाए तथा मौजूदा कानूनों के अनुरूप मानवीय और कानूनी समाधान अपनाए जाएं।

प्रदर्शन के दौरान प्रतिभागियों ने प्रभावशाली तख्तियां उठाईं, जिन पर बेजुबान पशुओं के साथ हो रहे अन्याय, पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमों के उल्लंघन तथा सर्वोच्च न्यायालय और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के दिशा-निर्देशों की कथित अनदेखी को उजागर किया गया।