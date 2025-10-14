Language
    चंडीगढ़ और पंजाब पुलिस के अफसरों में टकराव, पिस्तौल तक तानने की आई नौबत, पढ़ें क्या है मामला

    By Sohan Lal
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 01:57 PM (IST)

    चंडीगढ़ और पंजाब पुलिस के अफसरों में टकराव की स्थिति आ गई, जहां पिस्तौल तक निकालने की नौबत आ गई। मामला इतना गंभीर था कि उच्च अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। 

    चंडीगढ़ में सुखना लेक के पास सड़क पर चंडीगढ़ और पंजाब पुलिस के अफसरों में हुआ टकराव।

    मनोज बिष्ठ, चंडीगढ़। सुखना लेकर के पास रोड पर मंगलवार को चंडीगढ़ और पंजाब पुलिस के अफसरों के बीच टकराव हुआ। नौबत यहां तक आ गई कि पुलिस अफसरों ने एक दूसरे पर पिस्तौल तक तान दी। विवाद राज्यसभा सीट पर उम्मीदवारी जताने वाले नवनीत चतुर्वेदी को हिरासत में लिए जाने पर हुआ है। सूत्रों के मुताबिक, चंडीगढ़ पुलिस ने नवनीत चतुर्वेदी को अपनी सुरक्षा में रखा हुआ है। इस दौरान रूपनगर (रोपड़) पुलिस के एसपी और डीएसपी उन्हें गिरफ्तार करने चंडीगढ़ पहुंचे। बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ पुलिस ने चतुर्वेदी को लेकर अपनी गाड़ियों को तेजी से बाहर निकाला, जिसके बाद पंजाब पुलिस की टीम उनके पीछे-पीछे निकली।

    पहले सुखना लेक और इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर दोनों चंडीगढ़ और पंजाब पुलिस के अधिकारी आमने-सामने आ गए और तनावपूर्ण माहौल बन गया। सूत्रों का दावा है कि दोनों ओर से सरकारी हथियार तक ताने गए। बताया तो यहां तक जा रहा है कि चंडीगढ़ सेक्टर-3 थाने के इंस्पेक्टर और रोपड़ के एसपी गुरदीप सिंह गोसार ने एक-दूसरे पर पिस्तौल तान दी। हालांकि, आधिकारिक तौर पर इस दावे की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल, दोनों राज्यों की पुलिस के बीच तालमेल को लेकर चर्चा जारी है और वरिष्ठ अधिकारी हालात पर नज़र बनाए हुए हैं।

    नवनीत चतुर्वेदी पर यह है आरोप

    पंजाब की राज्यसभा की एकमात्र सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए जयपुर निवासी नवनीत चतुर्वेदी ने खुद को जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हुए नामांकन दाखिल किया था, सोमवार को उनका पर्चा फर्जी हस्ताक्षर के आरोपों के चलते रद कर दिया गया। आरोप है कि उन्होंने पंजाब के आम आदमी पार्टी (आप) के कुछ विधायकों के दस्तखत फर्जी तरीके से अपने राज्यसभा नामांकन पत्रों में शामिल किए थे। इस मामले में पंजाब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

     

     