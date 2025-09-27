चंडीगढ़-पंचकूला बने स्वच्छ शहर जोड़ी, आज होगा राष्ट्रीय रोल-आउट
भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छ शहर जोड़ी (एस एस जे) पहल के तहत चंडीगढ़ को मेंटर और पंचकूला को मेंटी शहर चुना है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में एक वर्चुअल कार्यक्रम होगा। चंडीगढ़ और पंचकूला नगर निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह पहल शहरी स्वच्छता और कचरा प्रबंधन में सहयोग को बढ़ावा देगी जिससे दोनों शहरों को लाभ होगा।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वच्छ शहर जोड़ी (एस एस जे) पहल के अंतर्गत चंडीगढ़ को मेंटर शहर और पंचकूला को मेंटी शहर के रूप में चुना गया है। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का वर्चुअल रोल-आउट आज सुबह 11 बजे होगा, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल करेंगे।
इसके लिए नगर निगम चंडीगढ़, सेक्टर-17 स्थित समिति कक्ष में संयुक्त सहभागिता का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान चंडीगढ़ नगर निगम और पंचकूला नगर निगम के बीच समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे।
यह एमओयू दोनों शहरों के बीच मेंटर-मेंटी सहयोग को औपचारिक रूप देगा। इस मौके पर पंचकूला के मेयर/चेयरपर्सन सहित दोनों नगर निगमों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। यह पहल शहरी स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में दोनों शहरों के लिए एक नई शुरुआत साबित होगी।
