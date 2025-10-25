चंडीगढ़ एयरपोर्ट से flight के समय में बदलाव, तड़के 5:20 से रात 11:55 बजे तक 55 उड़ान, ऐसा रहेगा शीतकालीन शेड्यूल

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का शीतकालीन उड़ान शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नया शेड्यूल 26 अक्तूबर 2025 से लागू होकर 28 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान कुल 55 उड़ानें प्रतिदिन संचालित की जाएंगी जिनमें आगमन और प्रस्थान दोनों शामिल हैं। इन उड़ानों में इंडिगो, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और अलायंस एयर की सेवाएं शामिल हैं। एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन तड़के 5:20 बजे से लेकर रात 11:55 बजे तक किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस बार भी इंडिगो एयरलाइन का दबदबा बना हुआ है। कंपनी की लगभग 40 उड़ानें (आगमन और प्रस्थान दोनों मिलाकर) इस शेड्यूल में शामिल की गई हैं। एयर इंडिया की करीब 10 और अलायंस एयर व एयर इंडिया एक्सप्रेस की पांच उड़ानें रहेंगी। सबसे अधिक उड़ानें दिल्ली और मुंबई के लिए तय की गई हैं। दिल्ली सेक्टर के लिए इंडिगो, एयर इंडिया और अलायंस एयर की संयुक्त रूप से करीब 10 उड़ानें रोजाना रहेंगी, जबकि मुंबई के लिए इंडिगो और एयर इंडिया की लगभग छह उड़ानें निर्धारित की गई हैं।

दिल्ली के लिए उड़ानें सुबह 5:45 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक मिलेंगी जबकि मुंबई के लिए पहली उड़ान सुबह 5:20 बजे और अंतिम शाम 5:05 बजे प्रस्थान करेगी। इसके अलावा बेंगलुरु, हैदराबाद, श्रीनगर, जयपुर, पटना, अहमदाबाद, चेन्नई, गोवा, धर्मशाला और कोलकाता के लिए भी सीधी उड़ानें तय की गई हैं। बेंगलुरु के लिए सुबह 7:30, दोपहर 3:15 और रात 11:20 बजे उड़ानें रहेंगी, वहीं श्रीनगर के लिए दो उड़ानें दोपहर 12:55 और रात 8:10 बजे निर्धारित की गई हैं।

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में इंडिगो की दो सेवाएं प्रमुख रहेंगी। उड़ान संख्या 6E1417/1418 अबू धाबी के लिए दोपहर 1:20 बजे रवाना होगी जबकि 6E1482/1481 उड़ान दुबई के लिए दोपहर 3:30 बजे उड़ान भरेगी। एयर इंडिया की नियमित मुंबई और दिल्ली सेवाओं के साथ-साथ लेह और श्रीनगर के लिए भी उड़ानें इस शेड्यूल में शामिल हैं।

कुछ उड़ानें सीमित अवधि के लिए चलाई जाएंगी। दिल्ली से चंडीगढ़ और वापसी की इंडिगो उड़ान 6E 6741/6742 केवल 17 दिसंबर 2025 से 1 फरवरी 2026 तक चलेगी जबकि पटना–चंडीगढ़–पटना सेवा 27 अक्तूबर से 16 दिसंबर 2025 तक ही संचालित होगी। धर्मशाला और जम्मू सेक्टर की कुछ उड़ानें भी मौसम और दृश्यता के अनुसार सीमित अवधि के लिए रखी गई हैं।