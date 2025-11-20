Language
    चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर चख सकेंगे गोलगप्पे और चाट-पापड़ी का स्वाद, पहली बार शुरू हुई ऐसी सुविधा

    By Akhil Vohra Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 05:26 PM (IST)

    चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर यात्रियों को अब टर्मिनल के अंदर ही स्ट्रीट फूड का स्वाद मिलेगा। पहली बार एयरपोर्ट पर स्ट्रीट फूड कार्ट लगाई गई है, जहाँ गोलगप्पे, चाट-पापड़ी जैसे व्यंजन उपलब्ध हैं। यह कार्ट यात्रियों के बीच लोकप्रिय हो रही है। पायलट, एयर होस्टेस और सेलिब्रिटीज भी इसके नियमित ग्राहक हैं। सभी व्यंजनों का रेट 100 रुपये प्रति प्लेट रखा गया है।

    Hero Image

    स्ट्रीट फूड कार्ट की व्यवस्था यात्रियों में काफी पसंद आ रही।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। अब टर्मिनल के अंदर ही लोगों को स्ट्रीट फूड का देसी स्वाद चखने को मिलने लगा है।

    एयरपोर्ट पर पहली बार एक ऐसी स्ट्रीट फूड कार्ट स्थापित की गई है, जहां गोलगप्पे, चाट-पापड़ी, सेव पुरी, दही भल्ला, दही पुरी, भल्ला पापड़ी और छोले वाली टिक्की जैसे बेहद लोकप्रिय और मनपसंद व्यंजन उपलब्ध हैं।

    यह नई व्यवस्था यात्रियों में लोकप्रिय हो रही है। यह कार्ट बैगेज चेकिंग काउंटर के पास लगाई गई है, जहां से गुजरने वाला लगभग हर यात्री इसकी ओर खिंचता चला आता है। इस कार्ट को एक निजी कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसे एयरपोर्ट परिसर में स्ट्रीट फूड चलाने का जिम्मा दिया गया है।

    कार्ट का संचालन करने वाले उत्तर प्रदेश निवासी अंकित यादव की ने बताया कि वह पहले शहर की सड़कों पर अपनी छोटी रेहड़ी पर टिक्की, छोले और चाट-पापड़ी बेचते थे।  अब यह कार्ट यात्रियों के बीच लोकप्रिय हो रही है। पायलट, एयर होस्टेस और सेलिब्रिटीज भी इसके नियमित ग्राहक हैं। 

    समय के साथ उनके काम को इतना सम्मान मिला कि अब उन्हें अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट में कार्ट लगाने का मौका मिला है। कार्ट पर छोले वाली टिक्की, पानी पुरी (6 पीस), दही पापड़ी, भल्ला पापड़ी, दही भल्ला, सेव पुरी। सभी का रेट 100 रुपये प्रति प्लेट रखा गया है।