चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर चख सकेंगे गोलगप्पे और चाट-पापड़ी का स्वाद, पहली बार शुरू हुई ऐसी सुविधा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। अब टर्मिनल के अंदर ही लोगों को स्ट्रीट फूड का देसी स्वाद चखने को मिलने लगा है।

एयरपोर्ट पर पहली बार एक ऐसी स्ट्रीट फूड कार्ट स्थापित की गई है, जहां गोलगप्पे, चाट-पापड़ी, सेव पुरी, दही भल्ला, दही पुरी, भल्ला पापड़ी और छोले वाली टिक्की जैसे बेहद लोकप्रिय और मनपसंद व्यंजन उपलब्ध हैं।

यह नई व्यवस्था यात्रियों में लोकप्रिय हो रही है। यह कार्ट बैगेज चेकिंग काउंटर के पास लगाई गई है, जहां से गुजरने वाला लगभग हर यात्री इसकी ओर खिंचता चला आता है। इस कार्ट को एक निजी कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसे एयरपोर्ट परिसर में स्ट्रीट फूड चलाने का जिम्मा दिया गया है।



कार्ट का संचालन करने वाले उत्तर प्रदेश निवासी अंकित यादव की ने बताया कि वह पहले शहर की सड़कों पर अपनी छोटी रेहड़ी पर टिक्की, छोले और चाट-पापड़ी बेचते थे। अब यह कार्ट यात्रियों के बीच लोकप्रिय हो रही है। पायलट, एयर होस्टेस और सेलिब्रिटीज भी इसके नियमित ग्राहक हैं।