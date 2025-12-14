Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यात्रियों को बड़ी राहत, चडीगढ़ एयरपोर्ट पर IndiGo का संचालन सामान्य, दो दिनों से सभी Flights तय समय पर संचालित

    By Akhil Vohra Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 06:32 PM (IST)

    चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंडिगो एअरलाइंस की उड़ानें सामान्य रूप से चल रही हैं। डीजीसीए की एक अधिकारी एयरपोर्ट पर इंडिगो के फ्लाइट संचालन का ...और पढ़ें

    Hero Image

    इंडिगो प्रबंधन का आगे उड़ानों का संचालन सुचारू रूप से जारी रहेगा।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों का संचालन फिलहाल सामान्य रूप से होता दिखाई दे रहा है। बीते दो दिनों से एयरपोर्ट से इंडिगो की सभी उड़ानें नियमित रूप से संचालित हो रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंडिगो के संचालन में आई खामियों को गंभीरता से लेते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने भी मामले पर नजर रखी है। डीजीसीए की एक अधिकारी इन दिनों चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और इंडिगो के फ्लाइट संचालन, तकनीकी व्यवस्था और परिचालन प्रक्रियाओं का औपचारिक निरीक्षण व आंकलन कर रही हैं।

    डीजीसीए का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में यात्रियों को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इंडिगो प्रबंधन की ओर से भी दावा किया गया है कि तकनीकी और परिचालन दिक्कतों को दूर कर लिया गया है और आगे उड़ानों का संचालन सुचारू रूप से जारी रहेगा।

    10 दिन रही परेशानी, 111 उड़ानें रद करनी पड़ी

    इससे पहले करीब 10 दिनों तक इंडिगो के संचालन में लगातार दिक्कतें बनी रहीं, जिनके चलते कुल 111 उड़ानें रद करनी पड़ी थीं। इस दौरान यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ा। कई यात्रियों की जरूरी यात्राएं प्रभावित हुईं, वहीं टिकट रिफंड और वैकल्पिक उड़ानों को लेकर भी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। कुछ यात्रियों को दूसरे शहरों से होकर यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

    किस तारीख को कितनी फ्लाइट्स रद हुई

    • 3 दिसंबर - 5 
    • 4 दिसंबर -8
    • 5 दिसंबर -32
    • 6 दिसंबर -25
    • 7 दिसंबर -9 
    •  8 दिसंबर -12
    • 9 दिसंबर - 7
    • 10 दिसंबर -6
    • 11 दिसंबर -4
    • 12 दिसंबर -3 