Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बनेगा फ्लाइट किचन और होटल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को आकर्षित करने की तैयारी

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 02:55 PM (IST)

    चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अंतरराष्ट्रीय एअरलाइंस को जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ्लाइट किचन और एक आधुनिक होटल की स्थाप ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    एयरपोर्ट परिसर में ही होटल बनने से यात्रियों, एअरलाइन क्रू और बिजनेस विजिटर्स को भी लाभ मिलेगा।

    अखिल वोहरा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अंतरराष्ट्रीय एअरलाइंस को जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ्लाइट किचन और एक आधुनिक होटल की स्थापना को मंजूरी दे दी है, जिससे एअरलाइंस और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू की जाएगी। योजना के तहत फ्लाइट किचन और होटल का निर्माण एयरपोर्ट की मुख्य एंट्री के पास ही किया जाएगा ताकि संचालन और यात्रियों दोनों को सहज सुविधा मिल सके। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए कैटरिंग सेवाएं एअरलाइंस के वैश्विक मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य होता है।

    चंडीगढ़ एयरपोर्ट प्रबंधन इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पहले से ही तैयारी कर रहा है ताकि जब भी किसी अंतरराष्ट्रीय एअरलाइन की उड़ान यहां से संचालित हो, उसे भोजन, पैकेजिंग और सप्लाई से संबंधित सभी सेवाएं स्थानीय स्तर पर तुरंत मिल सकें। फ्लाइट किचन बनने से अंतरराष्ट्रीय एअरलाइंस का भरोसा बढ़ेगा और उन्हें किसी भी बाहरी स्थान पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

    यात्रियों, एयरलाइन क्रू और बिजनेस विजिटर्स को होगा लाभ

    एयरपोर्ट परिसर में ही होटल बनने से यात्रियों, एअरलाइन क्रू और बिजनेस विजिटर्स को भी बड़ा लाभ मिलेगा। लेओवर, देर रात की उड़ानों और मौसम संबंधी देरी के दौरान यात्रियों को आरामदायक ठहराव मिल सकेगा।

    एअरलाइन क्रू के लिए भी यह सुविधा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उन्हें निर्धारित समय के दौरान विश्राम और भोजन की आवश्यकता होती है। होटल की उपलब्धता से एयरपोर्ट की अंतरराष्ट्रीय आपरेशंस को संभालने की क्षमता और आकर्षण दोनों में बढ़ोतरी होगी।

    एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एविएशन हब बनाने की तैयारी 

    एयरपोर्ट के सीआईओ अजय वर्मा का मानना है कि फ्लाइट किचन और होटल का यह संयुक्त विकास चंडीगढ़ को उत्तर भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय एविएशन हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। मंजूरी मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू होने से निर्माण कार्य भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है, जिससे भविष्य में चंडीगढ़ से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को बढ़ावा मिलेगा।

    फ्लाइट किचन और एयरपोर्ट होटल का यह होता है मुख्य उद्देश्य

    फ्लाइट किचन का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए आवश्यक उच्च गुणवत्ता वाला भोजन तैयार करना और एअरलाइंस के मानकों के अनुसार कैटरिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है। यह भोजन की तैयारी, पैकेजिंग, स्टोरेज और समय पर सप्लाई की पूरी व्यवस्था संभालता है, जिससे एअरलाइंस को तुरंत आन-ग्राउंड सपोर्ट मिल सके।

    वहीं एयरपोर्ट होटल का मुख्य उद्देश्य यात्रियों और एयरलाइन क्रू को सुविधाजनक ठहराव उपलब्ध कराना है। लंबे लेओवर, देर रात की फ्लाइटों या किसी आकस्मिक देरी की स्थिति में यात्रियों को एयरपोर्ट परिसर में ही आरामदायक व्यवस्था मिलती है। इससे एयरपोर्ट की कार्यक्षमता बढ़ती है और अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस के लिए आकर्षण भी।