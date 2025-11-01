चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पक्षियों की उड़ान एक बड़ी चुनौती, समाधान के लिए बनेगी कमेटी, सुरक्षा और स्वच्छता का रखेगी ध्यान

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास पक्षियों की उड़ान और असामान्य गतिविधियाें से निपटना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। समाधान के लिए मंथन और बैठकों का दौर जारी है। इसके लिए अब एक संयुक्त निरीक्षण कमेटी गठित की जाएगी, जोकि हवाई अड्डे की सुरक्षा और स्वच्छता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कचरा एवं डंपिंग स्थलों का निरीक्षण और सफाई करेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कमेटी के गठन का निर्णय शनिवार को चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला के जनप्रतिनिधियों और अफसरों की वायु सेना के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में लिया गया। इसमंपिछले सत्र की स्थिति रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा की गई और यह समीक्षा की गई कि अब तक हवाई अड्डे के आसपास की फनल एरिया को कचरा और स्वच्छता के दृष्टिकोण से साफ-सुथरा रखने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं।