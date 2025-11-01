Language
    चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पक्षियों की उड़ान एक बड़ी चुनौती, समाधान के लिए बनेगी कमेटी, सुरक्षा और स्वच्छता का रखेगी ध्यान

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 02:37 PM (IST)

    चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास पक्षियों की उड़ान से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए एक संयुक्त निरीक्षण कमेटी का गठन किया जाएगा। यह कमेटी हवाई अड्डे की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए कचरा स्थलों का निरीक्षण करेगी। चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला के जनप्रतिनिधियों और वायु सेना के अधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसमें पिछली स्थिति रिपोर्ट पर चर्चा हुई। अगली बैठक में प्रगति का आकलन किया जाएगा।

    एयरपोर्ट के आसपास कचरे के ढेर लगे रहते हैं। इससे वहां पर पक्षी मंडराते रहते हैं।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास पक्षियों की उड़ान और असामान्य गतिविधियाें से निपटना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। समाधान के लिए मंथन और बैठकों का दौर जारी है। इसके लिए अब एक संयुक्त निरीक्षण कमेटी गठित की जाएगी, जोकि हवाई अड्डे की सुरक्षा और स्वच्छता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कचरा एवं डंपिंग स्थलों का निरीक्षण और सफाई करेगी।

    कमेटी के गठन का निर्णय शनिवार को चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला के जनप्रतिनिधियों और अफसरों की वायु सेना के अधिकारियों के साथ  हुई बैठक में लिया गया। इसमंपिछले सत्र की स्थिति रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा की गई और यह समीक्षा की गई कि अब तक हवाई अड्डे के आसपास की फनल एरिया को कचरा और स्वच्छता के दृष्टिकोण से साफ-सुथरा रखने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं।

    सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि वायु सेना, चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और तीनों नगर निगमों (चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला) के अधिकारियों की एक संयुक्त निरीक्षण टीम तुरंत गठित की जाए। अगली समीक्षा बैठक शीघ्र ही आयोजित की जाएगी, जिसमें अब तक की प्रगति का आकलन किया जाएगा।