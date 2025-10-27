चंडीगढ़ एयरपोर्ट से कुल्लू, लेह और नार्थ गोवा के लिए तीन नई उड़ानें, विदेशी रूट पर कोई नई उड़ान नहीं

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। इस बार भी यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई नई उड़ान नहीं मिल पाई है। हालांकि घरेलू नेटवर्क को मजबूत करते हुए कुल तीन नई उड़ानें कुल्लू, लेह और नार्थ गोवा के लिए जोड़ी गई हैं। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार, अप्रैल 2019 से 24 घंटे परिचालन शुरू करने वाले इस हवाई अड्डे से वर्तमान में 55 उड़ानों का संचालन होता है, जबकि केवल दो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें दुबई और अबू धाबी ही फिलहाल चंडीगढ़ से उड़ान भर रही हैं।

अधिकारियों ने पुष्टि की है कि आगामी शीतकालीन अनुसूची में किसी नई अंतरराष्ट्रीय उड़ान को शामिल नहीं किया गया है। पिछले वर्ष अक्टूबर में एयर इंडिया और इंडिगो दोनों ने चंडीगढ़ से सिंगापुर के लिए सीधी उड़ान शुरू करने का वादा किया था, लेकिन वह योजना अब तक धरातल पर नहीं उतर सकी है।

एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक अधिकारी सिंगापुर के अलावा लंदन और इस्तांबुल जैसे शहरों के लिए भी सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संभावना भी तलाश रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बाधा यह है कि चंडीगढ़ को अभी तक पाइंट आफ काल का दर्जा नहीं मिला है। पाइंट आफ काल का दर्जा मिलने से विदेशी एयरलाइनों को भारत के साथ द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौतों के तहत चंडीगढ़ से नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने की अनुमति मिल जाती है। यह दर्जा न मिलने के कारण कई विदेशी एयरलाइनों ने अब तक यहां से उड़ानें शुरू नहीं की हैं।

वर्तमान में केवल दुबई और अबू धाबी के लिए उड़ानें जारी एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक वे केंद्र सरकार से इस दर्जे की मंजूरी के लिए प्रयासरत हैं, ताकि भविष्य में चंडीगढ़ भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख हवाई केंद्र के रूप में विकसित हो सके। फिलहाल सर्दियों की नई अनुसूची में तीन नई घरेलू उड़ानें कुल्लू, लेह और नार्थ गोवा ही है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में कोई नई सेवा नहीं जोड़ी गई। वर्तमान में केवल दुबई और अबू धाबी के लिए उड़ानें जारी रहेंगी। सिंगापुर, लंदन और इस्तांबुल के लिए योजनाएं फिलहाल कागजों तक सीमित है।

विंटर शेड्यूल में 55 उड़ानें प्रतिदिन संचालित की जाएंगी नया शेड्यूल 28 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान चंडीगढ़ से कुल 55 उड़ानें प्रतिदिन संचालित की जाएंगी जिनमें आगमन और प्रस्थान दोनों शामिल हैं। इन उड़ानों में इंडिगो, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और अलायंस एयर की सेवाएं शामिल हैं। इस बार भी इंडिगो एयरलाइन का दबदबा बना हुआ है।