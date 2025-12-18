कोहरे की चादर में घुटती सांसें, जहरीली हुई चंडीगढ़ की हवा, पढ़ें 72 घंटे में कितना बढ़ा प्रदूषण
चंडीगढ़ में बीते 72 घंटों में हवा तेजी से जहरीली हुई है, जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) में लगभग 83% की वृद्धि हुई है। वीरवार सुबह एक्यूआई 326 ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर की हवा बीते 72 घंटों में तेजी से जहरीली हुई है। इस दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) में करीब 83 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वीरवार सुबह एक्यूआई का स्तर 326 रिकॉर्ड किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ करीब 11 बजे यह स्तर 300 से नीचे आ गया, लेकिन हालात अब भी चिंताजनक बने हुए हैं।
मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों के लिए घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पीजीआई के पर्यावरण विशेषज्ञ डा. रविंद्र खैवाल के अनुसार बीते 72 घंटों में एक्यूआई 150 (मध्यम) से बढ़कर 275 (खराब) तक पहुंच गया, जो लगभग 83 प्रतिशत की उछाल को दर्शाता है।
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि निम्न बाउंड्री लेयर, थर्मल इनवर्जन, घना कोहरा, अधिक आर्द्रता और दिन-रात के तापमान में भारी अंतर के कारण प्रदूषक कण वातावरण में फंस गए हैं। इसके चलते चंडीगढ़ समेत आसपास के इलाकों की वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है।
