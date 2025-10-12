विमान की सुरक्षित उड़ान जरूरी, जीरकपुर में एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे में बनी झुग्गियां हटाने की कार्रवाई तेज, मीट की दुकानें भी बंद

संवाद सहयोगी, जीरकपुर। एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 मीटर दायरे में चल रही मीट की दुकानों को बंद करवा दिया है और दीवार के साथ लगी झुग्गियों को हटाने का अभियान तेज कर दिया है। एयरफोर्स स्टेशन अथॉरिटी ने बिशनपुरा डंपिंग ग्राउंड हटाने और स्टेशन के आसपास से झुग्गियां व मीट की दुकानें बंद कराने की मांग की थी। इस डंपिंग ग्राउंड के कारण कचरे पर मंडराने वाले पक्षी वायुसेना के विमानों के लिए बड़ा खतरा बन रहे थे।

शनिवार को मोहाली और जीरकपुर प्रशासन की एयरफोर्स अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में सुरक्षा के मद्देनजर सख्ती से कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे। उसी के बाद रविवार को नगर परिषद ने क्षेत्र में सर्वे और कार्रवाई शुरू कर दी। बात क्षेत्र में करीब दो दर्जन झुग्गियां लोगों ने खुद खाली कर दीं हैं। नगर परिषद ने उन्हें रविवार तक का समय दिया था, अन्यथा सोमवार को बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की चेतावनी दी थी।