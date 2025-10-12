Language
    विमान की सुरक्षित उड़ान जरूरी, जीरकपुर में एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे में बनी झुग्गियां हटाने की कार्रवाई तेज, मीट की दुकानें भी बंद

    By Vishal Mittal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 07:50 PM (IST)

    चंडीगढ़ एयर फोर्स स्टेशन के पास नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज कर दी है। 100 मीटर के दायरे में मीट की दुकानें बंद करा दी गई हैं और झुग्गियों को हटाने का अभियान जारी है। एयर फोर्स स्टेशन की शिकायत पर यह सख्ती दिखाई जा रही है। प्रशासन ने झुग्गी निवासियों को रविवार तक का समय दिया था, जिसके बाद कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी।

    एयरफोर्स स्टेशन अथॉरिटी ने डंपिंग ग्राउंडऔर झुग्गियां हटाने व मीट की दुकानें बंद कराने की मांग की थी।

    संवाद सहयोगी, जीरकपुर।  एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 मीटर दायरे में चल रही मीट की दुकानों को बंद करवा दिया है और दीवार के साथ लगी झुग्गियों को हटाने का अभियान तेज कर दिया है। एयरफोर्स स्टेशन अथॉरिटी ने बिशनपुरा डंपिंग ग्राउंड हटाने और स्टेशन के आसपास से झुग्गियां व मीट की दुकानें बंद कराने की मांग की थी। इस डंपिंग ग्राउंड के कारण कचरे पर मंडराने वाले पक्षी वायुसेना के विमानों के लिए बड़ा खतरा बन रहे थे।

    शनिवार को मोहाली और जीरकपुर प्रशासन की एयरफोर्स अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में सुरक्षा के मद्देनजर सख्ती से कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे। उसी के बाद रविवार को नगर परिषद ने क्षेत्र में सर्वे और कार्रवाई शुरू कर दी। बात क्षेत्र में करीब दो दर्जन झुग्गियां लोगों ने खुद खाली कर दीं हैं। नगर परिषद ने उन्हें रविवार तक का समय दिया था, अन्यथा सोमवार को बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की चेतावनी दी थी।

    अभी भी खतरा बरकरार

    एयर फोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे में अभी भी बड़ी संख्या में झुग्गियां मौजूद हैं। भबात क्षेत्र और नाभा गांव के पास सैकड़ों लोग इन झुग्गियों में रहते हैं। एयर फोर्स अधिकारियों ने झुग्गी निवासियों की पुलिस वेरिफिकेशन की भी मांग की थी, क्योंकि पुलिस के पास इन लोगों का कोई रिकाॅर्ड नहीं है कि कौन कब आया और कौन चला गया। सेनेटरी इंस्पेक्टर रणजीत सिंह ने बताया कि एयरफोर्स स्टेशन की दीवार के 100 मीटर दायरे में आने वाली झुग्गियों और मीट की दुकानों को हटाने के लिए रविवार शाम तक का समय दिया गया था। यदि फिर भी इन्हें नहीं हटाया गया तो सोमवार को बिल्डिंग ब्रांच को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा।