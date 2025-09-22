36 साल पुरानी शाहपुर काॅलोनी को हटा छह एकड़ जमीन खाली करवाएगा चंडीगढ़ प्रशासन, 30 सितंबर को चलेगा बुलडोजर

चंडीगढ़ के सेक्टर-38 वेस्ट स्थित 36 साल पुरानी शाहपुर कॉलोनी पर 30 सितंबर को बुलडोजर चलेगा। संपदा विभाग ने कार्रवाई के लिए नोटिस जारी कर दिया है और लोगों को स्वयं कॉलोनी खाली करने का मौका दिया जाएगा। कॉलोनी हटाने के दौरान हंगामे की आशंका को देखते हुए पुलिस बल की मांग की गई है।

राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। 36 साल पुरानी सेक्टर-38 वेस्ट में शाहपुर काॅलोनी पर बुलडोजर चलाने की तारीख तय हो गई है। दशहरा से पहले इस काॅलोनी को हटाकर करीब छह एकड़ जमीन खाली करवाई जाएगी। 30 सितंबर काॅलोनी को हटाने का प्रशासन की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है। लोगों को खुद ही काॅलोनी खाली करने के लिए मुनियादी करवाई जाएगी। प्रशासन को काॅलोनी को हटाने की कार्रवाई के समय हंगामा और बवाल होने की उम्मीद है। ऐसे में सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स मांगी गई है।

बुधवार को डीसी निशात यादव ने काॅलोनी को हटाने की तैयारियों की समीक्षा के लिए अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। यहां की जमीन खाली करवाने में जो तकनीकी दिक्कत आ रही थी उसे प्रशासन ने दूर कर लिया है। प्रशासन के अनुसार यहां पर बनी सैकड़ों झुग्गियों में सिर्फ 44 लोग ऐसे हैं जिनका पुनर्वास योजना के तहत मकान बनता है उन्हें अलाॅट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।