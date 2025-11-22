चंडीगढ़ में हरियाणा-पंजाब के अफसर हुए पावरफुल, प्रशासन में बड़ा फेरबदल

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन में पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों के विभागों में हाल ही में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंचने के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के समक्ष उठाया गया था। लंबे समय से यूटी कैडर को विभागों का आवंटन किया जा रहा था, जिसे अब फिर से पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों को सौंपा गया है।

शुक्रवार को हुए फेरबदल में उपायुक्त निशांत कुमार यादव और वित्त सचिव दीप्रवा लाकड़ा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वित्त सचिव दीप्रवा लाकड़ा को अब सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन का पद सौंपा गया है, जो पहले यूटी कैडर के आईएएस मोहम्मद मंसूर के पास था। वहीं, हरियाणा कैडर के उपायुक्त निशांत कुमार यादव को कमिश्नर एक्साइज एंड टैक्सेशन का पद दिया गया है, जो पहले यूटी कैडर के आइएएस हरि कालीकट के पास था।