    चंडीगढ़ में हरियाणा-पंजाब के अफसर हुए पावरफुल, प्रशासन में बड़ा फेरबदल

    By Dr Sumit Singh Sheoran Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 11:47 AM (IST)

    चंडीगढ़ प्रशासन में पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों के विभागों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। उपायुक्त निशांत कुमार यादव और वित्त सचिव दीप्रवा लाकड़ा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। एचसीएस प्रद्युमन सिंह को अतिरिक्त कार्यभार मिला है और पीसीएस नितिश सिंगला को डीएसई की जिम्मेदारी दी गई है। यह फेरबदल प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिए किया गया है।

    लंबे समय से यूटी कैडर को विभागों का आवंटन किया जा रहा था, जिसे अब फिर से पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों को सौंपा गया है।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन में पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों के विभागों में हाल ही में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंचने के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के समक्ष उठाया गया था। लंबे समय से यूटी कैडर को विभागों का आवंटन किया जा रहा था, जिसे अब फिर से पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों को सौंपा गया है।

    शुक्रवार को हुए फेरबदल में उपायुक्त निशांत कुमार यादव और वित्त सचिव दीप्रवा लाकड़ा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वित्त सचिव दीप्रवा लाकड़ा को अब सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन का पद सौंपा गया है, जो पहले यूटी कैडर के आईएएस मोहम्मद मंसूर के पास था। वहीं, हरियाणा कैडर के उपायुक्त निशांत कुमार यादव को कमिश्नर एक्साइज एंड टैक्सेशन का पद दिया गया है, जो पहले यूटी कैडर के आइएएस हरि कालीकट के पास था।

    इसके अतिरिक्त, एचसीएस अधिकारी प्रद्युमन सिंह को एडिशनल एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर और डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर का कार्यभार सौंपा गया है। पीसीएस अधिकारी नितिश सिंगला को डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन (डीएसई) की जिम्मेदारी दी गई है।

    उल्लेखनीय है कि पंजाब के आईएएस हरसुहिंदर पाल सिंह बराड़ के होम कैडर लौटने के बाद पीसीएस अमनदीप सिंह भट्टी को अस्थायी तौर पर डीएसई का कार्यभार सौंपा गया था, जबकि भट्टी एडीसी का कार्य भी देख रहे हैं। यह बदलाव प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने और विभागीय कार्यों में सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया है।