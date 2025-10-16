दीवाली का तोहफा! चंडीगढ़ में काॅन्ट्रेक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों के खाते में आएंगे रुपये, मिलेगा वेतन
चंडीगढ़ प्रशासन ने काॅन्ट्रेक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों को दीवाली का तोहफा देते हुए वेतन देने का फैसला किया है। इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है, क्योंकि उन्हें दीवाली के मौके पर आर्थिक मदद मिलेगी और उनका त्योहार और भी खुशनुमा होगा। यह फैसला कर्मचारियों के हित में लिया गया है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों में काॅन्ट्रेक्ट, गेस्ट, आउटसोर्स और डीसी रेट पर नियुक्त कर्मचारियों को दीवाली फेस्टिवल को देखते हुए 17 अक्टूबर तक वेतन जारी कर दिया जाएगा। इस संबंध में यूटी प्रशासक और चीफ सेक्रेटरी के निर्देशों पर फाइनेंस विभाग की ओर से सभी विभागों को वीरवार आदेश जारी किए गए हैं।
एफएंडपीओ की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि कांट्रेक्ट कर्मचारियों को हर हाल में 17 अक्टूबर तक उनकी अकाउंट में वेतन जारी कर दिए जाए। छुट्टी को लेकर किसी भी एडजेस्टमेंट को अगले महीने सम्माहित करने को भी कहा गया है। उधर यूटी विभाग के कुछ विभागों में आउटसोर्स पर नियुक्त कुछ कर्मचारियों का आरोप है कि अभी तक सितंबर का वेतन भी जारी नहीं किया गया है।
